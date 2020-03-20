Özel okul ücretini ödeyenler ne yapacak?

Türkiye genelinde okullar corona virüsü salgını sebebiyle 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren ise öğrenciler eğitime uzaktan devam edecek.

Çocuklarını özel okullara gönderen veliler ise ödedikleri eğitim ve yemek ücretinin ne olacağını merak ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada okulların maliyetinin 12 ay olarak düşünüldüğünü söylüyor. Dal eğitime ara verilen tarih kadar bir sürenin okulların kapanış süresine ekleneceğini belirterek karantina süresinin uzaması durumunda sıkıntılar yaşanabileceğini söylüyor.

Dal, “Biz eğitim-öğretimi de okulların maliyetlerini de 12 aylık olarak düşünür ve planlarız. Karantina bittiğinde kaybedilen süre telafi eğitimi olarak verilecektir. Bu süreçte zaten parası önceden ödenmiş olan yemek hizmeti de çocuklarımıza verilecektir” diyor.



‘MADDİ ANLAŞMAZLIKLAR OLABİLİR’

Başkan Dal, eğer okulların açılması bir sonraki eğitim dönemine kadar uzarsa o zaman maddi anlaşmazlıkların olabileceğini söylüyor ve ekliyor: Fakat bu iş seneye uzarsa o zaman hukuka başvurulabilecek durumlar olabilir. Özel okullar parayı iade etsin demek çözüm değildir. Özel okulların içinde bulunduğu durumu anlamak gerekir.

Böylesi kötü bir senaryoda özel okullarda işten çıkarma yapmak zorunda kalır. Çoğu öğretmen 100 bin civarında insan işsiz kalır. Hatta okulların ciddi bir kısmı kapanır. Aklıselim şekilde bu durumu düşünmek lazım. Belki de dünyanın yaşayış biçimi değişecek.

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