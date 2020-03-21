Paket yetmez sanayi durur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık ekonomik paket toplumun birçok kesiminde yetersiz bulundu. İç Anadolu Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (İÇASİFED) yaptığı kriz toplantısından, ekonomik paketin çok sayıda fabrikanın kapanmasına ve insanların işsiz kalmasına engel olamayacağı sonucu çıktı.

Toplantıda taleplerini tek tek açıklayan dernekler, 2020 yıl için acilen mali af çıkarılması, KDV'nin herkes için yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi, uzaktan çalışma imkanı olmayan sanayi sektörüne maaş desteği verilmesi, işçi çıkarmak zorunda olan firmalara “kıdem tazminatı” desteği verilmesini istedi.

KDV YÜZDE 10'A İNDİRİLSİN

İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek, iş dünyasını yakından ilgilendiren yeni paketin sevindirici olduğunu ancak reel sektörü temsil eden KOBİ'lere yönelik daha kapsamlı desteklerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Acilen yeni bir mali af çıkarılması gerektiğini belirten Akyürek, yüzde 18'lik KDV'nin tüm sektörler için yüzde 10'a düşürülmesi, paketteki konut alma desteğinin iş yeri alımlarına da uygulanması, KOBİ'lere özel 10 yıl vadeli kredi paketi açılması taleplerinde bulundu.

Toplantıda federasyona bağlı OSİAD, ANGİAD, TABİD, KAİSDER, KİKAD ve BESİYAD adlı derneklerden de şu kritik uyarılar ve talepler geldi:

OSİAD: İmalat sanayiinde uzaktan çalışma yöntemi mümkün değil. Bir süre sonra sanayide çarklar durma noktasına gelecek ve maaş ödeme zorluğu yaşanacaktır. İşsizlik fonunun devre sokulması şarttır. Sanayici işçi çıkarmaya başlarsa telafisi olmayan hasarlar oluşur.

ANGİAD: KOSGEB kredi geri ödemeleri desteklenmeli, elektrik giderleri desteklenmelidir.

TABİD: Hizmet sektörü çok zor durumda. SGK stopajı ötelenmeli, 10 sektöre verilen destek, işçi çalıştıran tüm sektörlere yayılmalı.

KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ ŞART

KAİSDER: Vergi oranları düşürülmeli, KOBİ borçları yapılandırılmalı, zorunlu izinlerde SGK ödemeleri alınmamalıdır. İşçi çıkarmalarına tazminat desteği, işçi çıkarılmasın deniyorsa ücret desteği sağlanmalıdır. Avrupa ve ABD'de olduğu gibi işverene nakit desteği verilmelidir.

KİKAD: Yatırım teşviklerine uyugilanan yüzde 100 vergi indirimi 2022 yılına kadar uzatılmalı. Tüm vergilerle SGK primleri ile beyannameleri 2 ay ötelenmeli. İdari sebeple kapatılan işyerleri için istihdamı koruma şartı 3 ay süreyle sınırlandırılmalı, üretime devam edenlere destek verilmeli.

BESİYAD: Toplu izin tarih aralığı nisandan değil, Mart 15'ten başlatılmalıdır. SGK işveren payları 4 ay kaldırılmalı. Kredi kartı ödemeleri ertelenmeli, kira stopajları 3 ay alınmamalı. Kısa çalışma ödeneği yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarılmalıdır. Serbest çalışan avukat, doktor, mali müşavirlerin KDV, muhtasar, stopaj dahil tüm vergi ödemeleri 3 ay boyunca ötelenmelidir.

‘Yaşam hakkımız riske edilmemeli'

Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), virüs salgınının sektör çalışanlarını ciddi bir risk tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini bildirdi. TÜRMOB Başkanı Emre Kartoğlu, muhasebe meslek mensupları olarak etkileşim içinde oldukları 1 milyona yakın insanın yaşam hakkının riske edilmemesi için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

‘'Bu ayki tüm beyan ve bildirim süreleri ertelenmeli ve mücbir sebep ilan edilmeli. Aylık prim ve hizmet belgeleri ertelenmeli. Vergi incelemeleri ertelenmeli. İşverenlere sağlanan destekler muhasebecilere de verilmeli.''