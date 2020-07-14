Mahkeme neden polisin kestiği pandemi cezalarını iptal ediyor?

Kolluk kuvvetleri pandemi döneminde uyulması gereken kurallara uymayan vatandaşlara para cezası veriyor. Kesilen cezaların sebepleri arasında maske takılmaması ya da sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi gibi sebepler var. Ceza alan bazı vatandaşlar ise konuyu mahkemeye taşıyor. Bu güne kadar 3 ilden, kesilen cezaların mahkeme tarafından iptal edildiği haberi geldi. Peki mahkemeler verilen cezaları hangi gerekçe ile iptal etti? Hukukçular konu hakkında ne söylüyor? İşte mahkemeden dönen cezalar ve sebepleri…

KOLLUK KUVVETLERİ İDARİ PARA CEZASI KESEMEZ

Adana’da polis sokağa çıkma yasağını delen vatandaşa 789 TL para cezası kesti. Vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği Hıfzısıhha Kanunu’na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceğini anımsatarak kesilen para cezasını iptal etti. Yasalara göre polis ihlal tutanağı tutuyor cezayı valilik veya kaymakamlık kesebiliyor.

ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL

Sokağa çıkma yasağının ilk uygulandığı gün binlerce vatandaş sokaklara dökülmüş, fırın ve marketlere akın emişti. Sokağa çıkma yasağını duyan bir vatandaş Van’ın Edremit İlçesi’nde saat 24.00’de evine ekmek almak için dışarı çıktı. Ancak polis tarafından evinin önünde durdurularak 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Bunun üzerine vatandaş cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Van 3. Sulh Ceza Hakimliği de, cezayı iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinde “Vatandaşın sokağa çıkma yasağını ihlal etmediğini, kolluk tutanağında aksine bir durumun da belirtilmediği, idarenin acele ve öngörülebilirlikten uzak işlemlerinden vatandaşın sorumlu tutulamayacağı” belirtildi.

DEVLET MASKE VERMELİ

Bolu’da maskesiz gezdiği için Elif Nihan İ.’ye verilen 392 TL’lik idari para cezası, mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesinde, “Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu” ifadeleri yer aldı.

AVUKATLAR NE DEMİŞTİ?

Avukat Hüseyin Ersöz ve Avukat Ali Kemal Atçeken daha önce konu hakkında daha önce Sözcü’ye açıklamalarda bulunmuştu.

Avukat Hüseyin Ersöz idarenin hiçbir yetkisinin sınırsız olmadığı gibi idareyi temsil eden kurumların da görev ve yetkilerinin kanunlarla belirlendiğini söylemişti. Umumi Hıfzıssıha Kanunu çerçevesinde alınan tedbirlerin uygulanması görevinin mülki amirde olduğunu söyleyen Ersöz, “Anayasa ve kanunlarımıza göre idareyi temsil eden bir makamın kendi görev alanındaki bir yetkiyi başka bir merciye devredebilmesi ancak bu konuda yasal düzenleme yapılması veya hukukun öngördüğü sınırlar içerisinde ve belirlediği usulde yetki devrinin yapılmasıyla mümkün olacaktır” demişti.

Kesilen cezaların uygulanış şekli ve hukuka uygunluk durumlarının her ile göre farklılık gösterebileceğini söyleyen Avukat Ali Kemal Atçeken ise, “Bu noktada mahallî mülki amirin yetki devrinin usule ve yasaya uygun olup olmadığı belirleyicidir. Bu nedenle Adana mülki âmirligi sınırları dahilinde tesis edilen bir idari para cezası usule ve yasaya aykırı iken, örneğin (eğer yasaya uygun kesilmiş ise) İstanbul sınırları dahilinde kesilen bir idarî para cezası usule ve yasaya uygun olabilir. Olasılık bu olmakla birlikte, benzer hukuka aykırılığın İstanbul için de geçerli olması kuvvetle muhtemeldir” dedi.

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