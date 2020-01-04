Patron çalışanın 200 katı maaş aldı

Business Insider'da yer alan habere göre Apple'ın CEO'su Tim Cook 2019 yılında 11.6 milyon dolar kazandı.



Cook'un kazanıdğı bu miktar Apple'daki ortalama ücretlerin 200 katı olarak kayıtlara geçti.



Apple'da yarı zamanlı personelin de maaşları dahil edildiğinde yıllık personel geliri 57 bin 596 dolar seviyesinde.



Microsoft'un CEO'su Satya Nadella da 2019 yılını şirket personelinin ortalama maaşlarının 248 katı ücret kazanarak tamamlamıştı.



Apple'ın hisseleri 2019 mali yılını yüzde 2 aşağıda tamamladı.