Piyasalar hareketlendi! Dolar, euro ve altında son durum…

Yeni haftanın ilk işlem günüme sakin başlayan piyasalar hareketlendi. Gün içerisinde 7.61 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL’de rüzgar tersine döndü ve yükseliş başladı. TL, dolar karşısında yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 7.75 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL tarafında yaşanan yükseliş ise daha da fazla. Gün içerisinde en düşük 9.02’yi gören euro kuru da yüzde 2’ye yakın yükselerek 9.20’nin üzerine çıktı.

Altın tarafında ise dalgalı seyir devam ediyor. Dolarda yaşanan yükselişe paralel hareket eden gram altının fiyatı gün içerisinde en yüksek 470 TL’yi gördü. Altının ons fiyatı da 1870 dolar seviyesinde bulunuyor.

2017’DEN BU YANA EN BÜYÜK YABANCI GİRİŞİ

TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017’den beri en büyük giriş oldu. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

LOKAL YATIRIMCININ TERCİHİ DÖVİZ

Lokal yatırımcılar ise yabancıların aksine TL’deki değer kazancını 9-13 Kasım haftasında döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi. Lokaller yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdılar. Bu yıl YP mevduat hacminde artış 32 milyar doları aştı.

Bankacılar lokallerin de döviz varlıklarında satış fırsatı görmesi halinde kurda önce 7.54 ardından 7.3 seviyelerinin izlenebileceğini belirttiler.

Ekonomistler swap sınırlamaları, aktif rasyosunun ve zorunlu karşılık nemalandırma şartlarının gevşetilmesi/kaldırılması gibi daha çok normalleşme adımlarının piyasayı şaşırtmayacağını belirtiyorlar.

Bankacılar Türkiye’ye özgü fiyatlamaların piyasalarda 6 Kasım’dan bugüne belirgin olduğunu ancak bundan sonra küresel piyasaların da yeniden yakından takip edilmeye başlanacağı bir dönem bekliyorlar.