Piyasalara Suriye darbesi

Piyasalarda görece iyimser hava Suriye'deki son gelişmelerle bozuldu. Ankara ve Moskova arasında artan İdlib gerginliği ve bölgedeki sıcak çatışma haberlerinin ardından borsada satış hızlanırken, döviz kurları yükselişe geçti. İdlib'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için dün başlatılan operasyon sonrası dolar ve altın yükselirken, borsada bankacılık hisselerinin öncülüğünde sert düşüş yaşandı. Önceki günü 119 bin puanın biraz üzerinde tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dün günün ilk yarısında küçük çaplı satışlarla 118 bin seviyelerinde seyretti. Ancak günün ikinci yarısında Suriye'den gelen haberler piyasaların havasını bozarken borsada da satışların hızlanmasına yol açtı. Endeks gün sonuna doğru artan satışlarla bir ara 115 bin puanın da altına geriledi. BIST 100 Endeksi günü yüzde 2.82 kayıpla 115.832 puandan kapattı. Bu hızlı geri çekilmede günü yüzde 3.80 kayıpla tamamlayan bankacılık hisselerinin payı büyüktü. BIST 100'ün önceki gün 827.1 milyar lira olan piyasa değeri, dün 803.2 milyara indi. Böylece bir günde endeks 23.9 milyar lira erimiş oldu.

DOLAR 6.10 LİRAYI GÖRDÜ

Döviz piyasalarında da dün borsadakine benzer bir seyir yaşandı. Sabah saatlerinde daha sakin bir seyrin hakim olduğu döviz cephesi öğleden sonra Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak hareketlendi. Önceki gün serbest döviz piyasasında 6.0780 liradan kapanan dolar, dün gün içinde bir ara 6.10 liranın üzerini gördü. Dolar günü 6.0980 liradan tamamladı. Euro ise 6.5749 lira seviyelerinde güne başlarken, kapanışta 6.5930 liraya yükseldi. Dört büyüklerin borsada hızlı yükselen hisseleri ise aynı hızda düştü. Bu hisselerde yaşanan kayıplar yüzde 10'u aştı.

Altın yedi yılın rekorunu kırdı

Altın fiyatları koronavirüsün küresel büyümeye zarar verebileceği korkuları ile son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü 316.85 liradan, çeyrek altın ise 522.75 liradan tamamladı.