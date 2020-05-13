PlayStation 5’e erteleme yok

Sony, oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 ile ilgili açıklama yaptı. Japon teknoloji firması, corona virüsü salgınına rağmen yeni konsolun lansmanının planlandığı gibi bu yılın son çeyreğinde yapılacağını duyurdu.

CNBC’de yer alan habere göre, Sony, “Seyahat kısıtlamaları, evden çalışma zorunluluğu gibi konular, PlayStation 5'in test ve üretim aşamasında sıkıntı yarattı. Yine de planladığımız takvimde bir gecikme yok. Şu ana kadar kendi stüdyolarımızda ya da ana ortaklarımızın stüdyolarında bir sorun yaşamadık” denildi.

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GELİRLER BEKLENENDEN AZ DÜŞTÜ



Yeni nesil konsol, PlayStation 4'ten yedi yıl sonra piyasaya sürülecek. PlayStation 5'in, dördüncü mali çeyrekte düşen satışların ardından devasa piyasayı canlandırması bekleniyor. Sony'nin bu dönemdeki operasyon kârı yüzde 57'lik düşüşle 330.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun nedeni tüketici elektroniği ve oyun bölümlerinden elde edilen gelirin düşmesi oldu.

Şirketin oyun bölümünde yaşanan gelir düşüşü beklenen bir durumdu. PlayStaion 4'ün yedi yıl gibi uzun sayılacak bir süredir piyasada olması ve insanların PlayStation 5'i beklemeye başlaması bunun en önemli nedenleri. Karantina nedeniyle insanların evde daha fazla zaman geçirmesi, düşüşün beklenenden daha az olmasını sağladı.

‘XBOX SERİES X’ DE YIL SONU ÇIKACAK



Sony'nin en büyük gelir kalemlerinden biri olan PlayStation Plus'a son çeyrekte 2.7 milyon yeni abone katıldı. Bu servisin dünyadaki yıllık abonelik ücreti ortalama 60 dolar.

Oyun konsolunda iddialı olan bir diğer firma da Microsoft. Onlar da PlayStation 5 ile aynı dönemde Xbox Series X'i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Xbox'tan sorumlu yönetici Phil Spencer, nisan ayında yaptığı bir açıklamada corona virüsü salgınının, yeni konsolun lansman tarihini etkilemeyeceğini söylemişti. Her iki firma da geçtiğimiz haftalarda yeni nesil konsollarının oyun kumandalarıyla ilgili görseller ve detaylar paylaştı.