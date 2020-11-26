Reuters: Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor

Merkez Bankası’ndan bir yetkili piyasada herhangi bir döviz alımı işlemi yapılmadığını söyledi.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamada TCMB rezervlerinde geçen hafta 2 milyar dolar civarı artış yaşanırken bunun 750 milyon dolarlık kısmı açıklanamıyordu.

Piyasa bu tutarın dolar/TL’nin 7.5’e yaklaştığı dönemde TCMB tarafından piyasadan alınan döviz olabileceğini düşünüyordu.

Bu nedenle Reuters’ın TCMB’ye yönelttiği bir soruyu TCMB yetkilisi “Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor” şeklinde yanıtladı. (REUTERS)

