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Reuters: Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor

Reuters'a konuşan Merkez Bankası'ndan bir yetkili, dolar kurunun 7.5 seviyesine indiği dönemde Merkez Bankası'nın alım yapmadığını açıkladı.

Güncellenme: 12:32, 26/11/2020
Haberler Ekonomi
Reuters: Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor

Merkez Bankası’ndan bir yetkili piyasada herhangi bir döviz alımı işlemi yapılmadığını söyledi.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamada TCMB rezervlerinde geçen hafta 2 milyar dolar civarı artış yaşanırken bunun 750 milyon dolarlık kısmı açıklanamıyordu.

Piyasa bu tutarın dolar/TL’nin 7.5’e yaklaştığı dönemde TCMB tarafından piyasadan alınan döviz olabileceğini düşünüyordu.

Bu nedenle Reuters’ın TCMB’ye yönelttiği bir soruyu TCMB yetkilisi “Merkez Bankası döviz alımı yapmıyor” şeklinde yanıtladı. (REUTERS)

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Yayınlanma Tarihi:12:30,
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