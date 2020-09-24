Sabancı Ventures ilk yatırımına imza attı

Otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunan TIM, geliştirdiği akıllı eldiven ürünü ile endüstriyel ortamlarda ergonomik, hızlı ve izlenebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor. TIM halen Kordsa, Brisa ve Carrefoursa gibi Topluluk şirketlerine de hizmet veriyor.

CENK ALPER: “BU YIL BİR YATIRIM DAHA AÇIKLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dünyadaki yeni ekonomik düzenin teknoloji ve inovasyon temelinde yükseldiğini ifade ederken, “Biz de Yeni Neslin Sabancı'sı felsefesiyle, iş yapış şekillerimizi her alanda bu düzene göre yeniden tanımlıyoruz. SPK onayını geçtiğimiz Nisan ayında tamamladığımız Sabancı Ventures girişimi de Sabancı Topluluğu'nun bu alandaki vizyonunun en somut göstergesi. Teknolojik inovasyonlara ve gelişmelere erken erişim kazanmanın yanı sıra çevik ve teknolojiye dayalı büyüme platformları oluşturmak amacıyla kurduğumuz Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek. Özellikle nesnelerin interneti, yapay zekâ, yeni malzeme teknolojileri, sürdürülebilirlik, enerji, mobilite ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Sabancı Ventures bünyesinde, bu yıl en az bir yatırımı daha sonuçlandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.