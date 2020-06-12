Şehir hastanelerinin milyarlık kirasına sansür

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı dönem sonu mali tablolarını açıkladı. Ancak tablolarda Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılan şehir hastanelerine ödenen milyarlarca liralık kira bedellerinin yer almadığı ortaya çıktı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığı'nın kira gelirlerini tabloya yazıp devasa hastane kira giderlerini yazmamasını ‘sansür' olarak niteledi.

Bacaksız, milyarlarca lirayı bulan kira ödemeleri yüzünden Türkiye'nin sağlık harcamalarının artmış gibi göründüğüne dikkat çekerken, ihaleler yoluyla müteahhitlere aktarılan kaynakların sağlığa ayrılan bütçeyi yuttuğunu söyledi.

KİRA GİZLENDİ Mİ?

Başkan Bacaksız, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 yılı dönem sonu mali tabloları üzerinde yaptıkları incelemelerde kamuoyunun bilgisine sunulması gereken bilgilerin gizlendiği sonucuna vardıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın mali tablolarının gelirler bölümünde kira gelirleri yer almasına karşılık giderler bölümünde kira giderleri başlığının bulunmadığına işaret eden Bacaksız, “Bu tablolar yıllık ödemeleri milyar doları bulan şehir hastaneleri kira giderlerini sansürleme çabası mıdır” diye sordu.

Bacaksız, yayımlanan mali tablolarda bakanlığın 2019 yılı giderlerinin 51 milyar 514 milyon TL, gelirlerinin ise 5 milyar 557 milyon TL olduğuna işaret ederken giderlerde ilk sırayı 21.5 milyar lirayla personel ödemeleri, ikinci sırayı 13.5 milyar lirayla mal ve hizmet alımları, üçüncü sırayı da 12.5 milyar lirayla hizmet alımlarının oluşturduğuna dikkat çekti.

Başkan Bacaksız, geçen yıl kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 140 milyon lira para transfer edildiğini, ancak bu transferin hangi kuruluşlara yapıldığının da açıklanmadığını söyledi. Bacaksız, bilançoların kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunulması çağrısı yaptı.

Nasıl bu kadar arttı?

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, 2015 yılında giderlerin sadece 2 milyar lira, mal ve hizmet giderlerinin 175 milyon lira, hizmet alımlarının 38.4 milyon lira olduğuna işaret ederek, “2015 yılında hizmet alımlarının tüm giderler içindeki payı yüzde 1.9 iken, 2019 yılında bu pay yüzde 24'e fırlamıştır.

Hizmet alımı ödemelerindeki büyük artışın sebebi KÖİ modeli ile uygulamaya konulan şehir hastanelerine ve Sağlık Bakanlığı hizmet binasına yapılan kira ödemeleri midir” diye sordu.