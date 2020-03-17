Sektörler borç ötelemesi istiyor

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kamuya açık alanlar tek tek sınırlandırılırken, başta perakende ve turizm olmak üzere salgından öncelikli olarak etkilenen sektörler, “Devletin aldığı kararlara destek, borçlara ise düzenleme gerek” mesajını verdi. Şu ana kadar alınan kararların devlet kademesi ve Ticaret Bakanlığı ile istişareli olarak devam ettiğini açıklayan sektör temsilcileri, işin sağlık dışındaki ekonomi boyutunda da büyük tahribatlar yaşandığına dikkat çekiyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tüm sektörleri kapsayacak bir ekonomi paketi açıklanması beklenirken, başta kredi desteği olmak üzere, borç ve kiralarda erteleme, vergilerde birkaç ay ödemesiz takvim isteniyor.

KİRA VE BORÇLAR ERTELENSİN

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, alışveriş merkezlerinde (AVM) ziyaretçi sayılarında yüzde 25 ile 40 arasında değişen oranlardaki azalmayı teyit ederken, yaşanan süreçten en çok etkilenecek sektörlerin turizm ve perakende olacağına işaret etti. “İtalya, İspanya, Güney Kore, Çin dataları toplanıyor. Burada akış az çok belirlendi. Dataya dayalı bir şekilde kararlar alınıyor. Önemli olan bu kararları uygulamak. İnsanların bir araya gelmesi ile ilgili bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Özpamukçu, bu noktada perakende sektörünün de bu kararlara uygun olarak AVM'lerde isteyen markanın çalışma saatini azaltmasına dönük bir karara imza attığını dile getirdi. Özpamukçu, bu hafta açıklanacak ekonomi paketinden de talepleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Perakendeci açısından kiraların ötelenmesi, AVM'lerin kredi borçlarının ertelenmesi ve asgari ücrete olan desteğin artırılması gerekiyor. Şu an perakende noktalarında temel ihtiyaç maddelerinde öne çekilen talepler olduğu gibi, ertelenen talepler de söz konusu. Girdi maliyetlerimizde düzenlemeler yapılabilir. Lojistik ağlarımızın şehir içinde hızlı hareket edebilmesi gerekiyor.”

“MAAŞLAR ÖDENSİN”

Önceki akşam alınan kararla gece kulübü, bar gibi insanların toplanma alanlarının da kapatılacağı açıklanmıştı. Son 1 haftadır müşteri trafiğinde yüzde 60'lık düşüş yaşandığını aktaran Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, bu kararlara ulusal sorumluluk kapsamında yaklaştıklarını dile getirdi. Demirer, “Bu hafta açıklanacak teşvik paketinde çalışanların birkaç aylık maaşının işsizlik fonundan yararlandırılması, sigorta ve vergi borçlarının birkaç ay tahakkuk ettirilmemesi gibi önlemler alınabilir. Yeme içme ve turizm gibi sektörlerde faizsiz kredi kanallarının açılması gerekiyor” diye konuştu.

REEL SEKTÖR NE BEKLİYOR?

– Asgari ücret desteği artırılsın.

– Kiralar ve kredi borçları ertelensin.

– Sigorta ve vergi borçları tahakkuk ettirilmesin.

– Konaklama vergisi kasıma ertelensin.

– Faizsiz kredi kanalları açılsın.

EKONOMİK ÖNLEM PAKETİ AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu hafta bir ekonomi teşvik paketinin devreye alınacağını aktardı. Albayrak, Twitter'dan şu açıklamayı paylaştı: “Corona virüsü ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır.”