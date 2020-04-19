Sezonun mayıs sonunda açılacağını belirten Turizm Bakanı Ersoy: Corona olmayan tesise sertifika verilecek

Salgın bitince ilk etapta Asya ülkeleri gelir diye düşünüyorum” diye konuştu. Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Ersoy, mayıs başında kırılmalar olacağını öngördüklerini vurgulayarak, “Mayıs sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum.

İç turizmde de hareket başlar” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin eleştirilerine katılmadığını da belirten Ersoy, şunları söyledi:

*9500 acenta içinde kaç marka sayabilirsiniz? En fazla 100. Firmanızın borcunu eski şirkete bırakıp unvan ve markanızı başka bir şirkete aktarmak isterseniz birçok mağdur yaratırsınız.

Galataport önemli proje

Galataport'un Türk turizmi için çok önemli projelerden birisi olduğunu da belirten Mehmet Ersoy, “Virüs nedeniyle gemilerin yanaşması gecikmiş olabilir ama Galataport bu yıl içinde hizmete girmiş olacak.

Beyoğlu Belediyesi hukuki süreci uzatarak zaman kazanıyor. Düzenlemeyle Galata'yı bir müze kule haline getirip cazibe merkezi yapacağız” dedi.