Son dakika… Altın rekora doymuyor

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş durdurulamıyor. Corona virüsünde ikinci dalga endişeleri ile yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmeleri altın fiyatlarının yükselmesinde en önemli neden olarak görülüyor.

İç piyasada altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsur olan dolar kuru çok uzun süredir 6.85 seviyesinde bulunuyor. Ancak küresel gelişmeler sonucu ons altında yaşanan yükseliş gram altında her gün yeni rekor kırılmasına neden oluyor.

Gram altın dün 405.52 TL ile rekor kırmış ve günü 404.19 TL’den tamamlamıştı. Fiyatlardaki artış ivmesi bugün de hız kesmeden devam etti. Gram altın 409.95 TL’ye kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra 408 TL seviyesine geriledi.

Ons altın fiyatları da 2011 yılından bu yana ulaştığı en yüksek seviyede bulunuyor. Dün 1.843 dolara kadar çıktıktan sonra günü 1.841 dolardan kapatan ons altın, bugün 1.866 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu an 1.856 dolar seviyesinde bulunuyor.