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Son dakika… Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

21:57 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM resmi Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı.

* Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun.

* Biz birlikte Türkiye'yiz.

* TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.

* İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

son dakika TBMM
Son güncelleme: 22:18 24.03.2020
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