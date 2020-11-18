Son dakika… Erdoğan ‘faiz’ dedi, piyasalar karıştı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevinden alınıp yerine Naci Ağbal’ın atanması, ardından Berat Albayrak’ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın getirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukukta reform söylemiyle bir süredir piyasalarda bahar havası yaşanıyor.

Türk Lirası dolar karşısında yüzde 10’a yakın değer kazanırken, Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Bu atmosferin oluşmasında Merkez Bankası’nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri yükselteceği beklentisinin etkisi büyük.

Gözler tam Merkez Bankası’nın kararına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamalar piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz mesajı verdi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türk lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybederken, döviz kuru 7.77’nin üzerine çıktı. Borsada ise bankacılık hisseleri sert dalgalandı.

YÜKSEK FAİZ MESAJI

– Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda attığımız tüm adımlarda sizlerle kurduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiğimiz demokrasi ve kalkınma yolunda 365 oda ve borsamız lokomotif görevi gördü.

– Birçok iş insanımızla konuştuğumda “Beni faiz batırdı” diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ

– Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. İşte hukuk ve ekonomi reformlara bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Ülkemiz, şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve yabancı yatımcılar için en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz.