Sosyal yardım 1000 TL sorgulama sayfasına nereden ulaşılır? 1000 TL sosyal yardım başvuru…

Türkiye, corona virüsü ile mücadele ediyor! Geçen hafta sonu olan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanacağı açıklandı. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, corona virüsü sebebiyle milyonlarca dükkanın açılmadığı ülkemizde, vatandaşlar ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor. Hükümet görevlileri ise, corona virüsü paketleri yayınlamaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, nisan ayının başında 2.1 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım yapıldığı açıklandı. Yardımların devam edeceği, 2.3 milyon aileye daha yardımda bulunulacağı da belirtildi. Peki 1000 TL olacak bu yardımlardan kimler yararlanacak? Sosyal yardımları başvurular nasıl olacak? İşte vatandaşların öğrenmek istediği sorunların cevapları…

SOSYAL YARDIM BAŞVURU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk fazda olduğu gibi ikinci fazda da başvuru olmayacağını açıkladı. Ancak Bakan Selçuk, 3. Faz olarak da planlarının olduğunu ve 3. Faz başvurularını e-Devlet üzerinden alacaklarını belirtti. Ayrıca bakanlık, 3. Faz başvuru tarihleri hakkında açıklamada bulunmadı.

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2.FAZ YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; “2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz” diye konuştu.

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.