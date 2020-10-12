Suudi Arabistan bizimle dalga geçiyor… ‘Ambargo yok’ dediler

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı ve Türkiye'den resmi yetkililerin konu hakkında hiçbir açıklama yapmadığı ambargo dünya basınının gündeminde. İngiliz Financial Times gazetesinde konu hakkında yer alan “Türk malları üzerindeki gayri resmi Suudi ambargosu küresel moda devlerini vuruyor” başlıklı haberde İspanyol Mango'nun Türkiye'deki tedarikçilerine ambargo konusunda bilgi verdikleri belirtiliyor.

Türkiye'den giden mallara ambargo uygulandığı için Türkiye'de üretim yapan Mango'nun alternatif yollar aradığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İKHİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Suudi Arabistan'da mağazası olan ve Türkiye'de üretim yapan bütün ünlü markaların durumdan etkilendiğini söyledi.

Türk ihracatçılar uzun zamandır mallarının gümrüklerde uzun süre bekletildiğini ifade ediyordu. Gazetede yer alan değerlendirmeye göre Türkiye'nin orta doğu politikasında Suudi Arabistan ile yaşanan görüş ayrılıkları ambargonun başlıca sebebi.

SUUDİ ARABİSTAN: BİZ AMBARGO UYGULAMIYORUZ

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türk ürünlerine bir kısıtlama uygulanmadığı belirtildi. Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı.

Hükümetin basın odasından yapılan açıklamada Riyad yönetiminin serbest ticarete ve uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulandı.

Bu söylemlere rağmen Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.

DEV MARKALAR YORUM YAPMADI

Türkiye'de üretim yapan İsveçli H&M Suudi ambargosunun etkilerini görmek açısından daha çok erken olduğunu vurguladı. Marks&Spencer ve Zara'nın sahibi Inditex ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Dünyanın en büyük gemi taşımacılığı şirketi Maersk ise geçen ay müşterilerine gönderdiği mesajla Suudi Arabistan ile Türkiye ticareti arasında büyüyen sorunlara işaret etmişti.

İki ülke arasındaki sorunlar havacılık sektörünü de etkiliyor. Dubai ile İstanbul arasındaki uçuşlar pandemi döneminden bu yana yapılmıyor.