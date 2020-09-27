Suudi Arabistan’da Türk mallarına ambargo 1 Ekim’de başlıyor

Suudi Arabistan son bir yıldır örtülü olarak sürdürdüğü Türk malları ambargosunu genişletiyor. Temmuz ayından bu yana firmalardan Türkiye'den mal alınmayacağına yönelik resmi taahhüt alan hükümetin ambargosu 1 Ekim'de başlıyor.

Suudi Arabistan hükümetinin ambargo hakkında resmi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekiyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk bugünkü köşe yazısına göre;

Bölgede 30 yıldır iş yapan bir ihracatçı Suudi hükümetinin ithalatçılara Türkiye'den mal almayacaklarına yönelik taahhütname imzalatmasından sonra taleplerin durduğunu söylüyor.

“Müşterilerimiz Türk ürünlerine alıştı, memnun. Ancak alamıyorlar. Bize üçüncü bir ülke üzerinden gönderin diyorlar” diyor.

Özellikle Hatay, Gaziantep, Diyarbakır gibi güneydoğu illerinden yapılan ihracatın durma noktasına gelmesi nedeniyle bu bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler çok tedirgin.

SÖZCÜ’nün ulaştığı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ise konu hakkında açıklamada bulunmak istemediğini söyledi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDAKİ SUUDİ ARABİSTAN AFİŞİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda Suudi Arabistan’ın 90. Milli Günü için bir afiş yer aldı.

Afiş sosyal medyada büyük tepki çekti. Sozcu.com.tr'ye bilgi veren İstanbul Havalimanı kaynakları, en fazla uçuş yoğunluğu olan ilk 10 ülkenin vatandaşlarının kullandığı terminallere, o ülkelerin ulusal günleri için afişler konduğunu, söz konusu afişin sadece Suudi Arabistan'a has olmadığını bildirdiler.

Yetkililer bu konudaki afişlerin konduğu günün ertesinde kalktığını da sözlerine ekliyor.

UMRECİLERE YEŞİL IŞIK

Suudi Arabistan corona virüsü salgınından dolayı altı aydır durdurduğu Umre ziyaretlerini 4 Ekim tarihinden itibaren başlatıyor.

Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Covid-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

İlk etapta Umre hakkı Suudi Arabistan vatandaşlarına tanınacak. Kasımdan itibaren yurt dışından da sınırlı kapasite ile (yüzde 30) umre ziyaretleri gerçekleşebilecek.

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