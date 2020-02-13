Tarım Bakanlığı’ndan yerli tohum seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek nesillerin sürdürülebilir ve sağlıklı gıdaya erişimi için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattığını duyurdu.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ve yerli tohum kullanımını arttırmak için başlatılan Atadan Toruna Tohum Seferberliği programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “En temel amacımız; uluslararası pazardan vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

EN AZ SAVUNMA KADAR STRATEJİK BİR ALAN

* Türkiye jeostratejik konumu ve sahip olduğu biyo çeşitlilikle önemli tohum ihracatçısı olabilecek nadir ülkeler arasında yer alıyor. Tarım en az savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir alan. Tohumda ithalatçı olduğumuz zannediliyor ancak ithalatçı değil, ihracatçı bir ülkeyiz. Tohum ihracatında dünyada ilk 10’dayız. Türkiye’nin hedeflerini tohum alanında gerçekleştirdik. Yüzde 96’sı yurt içinde olmak üzere 86 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.

2023 HEDEFİMİZ İKİ MİLYAR DOLAR

* Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindi. 14 farklı türde 24 çeşit aromatik bitkiyi tescilledik. Bu aromatik bitkiler, Türkiye’nin 1 milyar dolarlık cari açığını kapatıyor. Dünyada bu işin 115 milyon dolarlık bir pazarı var. 2023’te hedefimiz piyasada 2 milyar dolarlık bir yer elde edebilmektir.

ÇİFTÇİYE ÖZEL İNDİRİM OLACAK MI? Bakan Pakdemirli toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 'Tohumlar konusunda çiftçiye özel bir indirim olacak mı?' sorusunu Pakdemirli, 'Sertifikalı tohum desteklerinde bir miktar daha artırıyor olacağız. Bütçeye göre, bütçedeki imkanlara göre ayarlayacağız' şeklinde cevap verdi.

MİLLİ ÇEŞİT LİSTESİ

* 2002’de 145 bin ton olan tohum üretimimiz bugün itibarıyla neredeyse sekiz misli artarak 1 milyon 134 bin tona gelmiş. Bu yıl hedefimiz 1 milyon 250 bin tona gelmek. 2023 için de hedefimiz iddialı; iki milyon tona gelmek. Yedi bölgemizdeki 61 araştırma enstitüsünde 1963’ten günümüze kadar; yem ve tıbbi aromatik bitkilerde 766, yerli sebzede 242 çeşit, ülkemiz Milli Çeşit Listesi‘nde yer alıyor.

DİJİTAL TOHUM ARŞİVİ OLUŞTURULUYOR

* Başlattığımız dört ayaklı seferberliğin ilk aşamasını eğitim oluşturuyor. Daha sonra test, analiz ve fidan ihtisas eğitimleri geliyor. Türkiye’nin dijital tohum arşivini ve kataloğunu oluşturma konusunda önemli adımlar attık. Üst kademe tohumlarda Türkiye bundan sonra daha iddialı olacak. Tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizini sağlayacağız.

ÜRETİCİYİ VE TÜKETİCİYİ KOLLUYORUZ

* Ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştireceğiz. İleri görüntüleme sistemleri sayesinde de tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırmasını sağlamış olacağız. Geçmiş nesillerden aldığımız emaneti gelecek nesillere sağlam bir şekilde ulaştırmamız lazım bu nedenle tohum seferberliğini başlattık. Bundan sonra ağırlığımızı koyuyoruz, üreticiyi kolluyoruz, tüketiciyi kolluyoruz.