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Tarladaki çiftçiye sokak yasağı mı olur?

Çiftçilerin tarlada çalışmalarını engelleyen sokağa çıkma yasağı çiftçi örgütlerinin tepkisine yol açtı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, sadece hasatta çalışanların değil bütün çiftçi ve tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasını istedi.

Erdoğan SÜZER
06:40 -
Haberler Ekonomi
Tarladaki çiftçiye sokak yasağı mı olur?

Gıda üretiminin her koşulda devam etmesi gerektiğini belirten Şemsi Bayraktar, “Cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere tarımda yasak, izin, tatil olmaz” dedi.

Bayraktar, pazarlama sorununun çözülmesi için de ya belediyelerin ya da pazarcı esnafının semtlerde seyyar olarak satış yapmasını önerdi. Bayraktar, tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, çiftçilerin bu dönemde, hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Bütün bu işlerin zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, aksi halde tarımsal üretimde sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

Cumartesi pazar tatil Türkiye
Son güncelleme: 06:45 16.04.2020
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