‘Telia’nın Turkcell hisselerinin satışında oyun mu var?’

Çıray, “Turkcell hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bir operasyonla en büyük hissedar pozisyonundaki İsveçli Telekom operatörü Telia'dan 530 milyon dolar karşılığında satın alınarak el değiştirmiştir. Bu operasyonla birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26.2 oranında bir hisseyle Turkcell'in en büyük hissedarı olarak şirket yönetiminde kontrolü ele alması mümkün hale gelmiştir” dedi.

İsveçli telekom operatörü Telia'nın kendi hisselerini piyasa değerinin yüzde 54 daha altında sattığı iddiasının bulunduğunu belirten Çıray, önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, ‘'Konunun uzmanları borsada Türkcell'in piyasa değerinin 4.7 milyar dolar olduğunu, buna karşılık Telia hisseleri satın alınırken şirket değerinin 2.2 milyar dolar, Çukurova Holding'in Ziraat Bankası'na olan borcuna karşılık hisseleri alınırken ise 1.6 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtmektedirler. Turkcell'in değeri hangisidir'' sorularını yöneltti.

TANK PALETİ DE SORDU

Çıray, TVF'nin stratejik bir yatırım olan Tank-Palet Fabrikası'nın 50 milyon dolara Katar'a satılmasına neden göz yumduğunu da sordu ve ‘'Türkiye'nin milli savunması açısından paha biçilemez bu tesisi neden kendi varlık portföyüne katmamıştır? Turkcell, Tank- Palet Fabrikası'ndan daha stratejik bir kuruluş mudur'' sorusunu da yöneltti.