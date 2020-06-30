Temmuz ayı emekli zam oranları açıklandı mı? Emekli temmuz zammı belli oldu mu?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki defa enflasyon oranına göre maaşlarına zam alıyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık 8 milyon emekli vatandaş, temmuz ayında yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağını merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda %4'ün üzerinde bir zam alacak.

EMEKLİ MAAŞINA OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 11,84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6,49, memur maaşlarına ise yüzde 5,49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtıldı.