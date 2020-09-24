Tesla 2 günde 65 milyar dolar değer kaybetti

Tesla ve Musk yeni teknolojide ve üretim stratejisinde olan pilleriyle alakalı açıklama yaparken Tesla'nın piyasa değeri salı günü piyasaların kapanmasıyla birlikte 20 milyar dolar gerilemişti. Hisseler yüzde 5.6 gerileyerek kapandı ve sonrasında da yüzde 6.9 daha düştü.

DÜN YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Şirketin hisseleri çarşamba sabahına da düşüşle başladı. Wall Street'te işlemlerin başlamasıyla birlikte Tesla hisseleri yüzde 5 daha değer kaybetti. Gün sonunda ise kayı yüzde 10 seviyesindeydi. Roth Capital Partners analisti Craig Irwin, “Musk'ın piller hakkında belirttiği hiçbir şey bitmiş durumda değil. Açıklamalarında somut hiçbir şey yok” dedi.

BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Yatırımcılar Battery Day'de 10 yıl veya daha uzun bir süre kullanılabilecek bir “milyon pil” açıklaması beklemişlerdi. Bu açıklamayla birlikte elektrikli otomobillerin en büyük maliyet kalemi olan bataryalarının ucuzlayacağı ve içten yanmalı motora sahip olan araçların maliyetleriyle elektrikli araçların maliyetleri ilerleyen dönemlerde aynı seviyeye gelebilecekti.

Musk böyle bir açıklama yapmadı. Bunun yerine önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni teknoloji ve süreçlerle pil maliyetleri yarı yarıya azalmış uygun fiyatlı bir otomobil sunma sözü verdi.

YILDA 20 MİLYON ARAÇ ÜRETMEYİ PLANLIYOR

Musk, “Gelecek 3 yıl içinde hem otonom hem de elektrikli olarak 25 bin dolar değerinde bir otomobil üreteceğiz. Böylece geleneksel motorlu araçlarla olan rekabetimiz artmış olacak” dedi. Musk ayrıca Tesla'nın iddialı araç ve batarya tasarımlarını ve üretim süreçlerini tam olarak tamamlamadığını kabul etti. Tesla, yılda 20 milyon civarında elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bu yıl tüm otomotiv endüstrisi 80 milyon seviyesinde otomobil teslimatı gerçekleştirecek.