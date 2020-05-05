TOKİ 100 bin konut kura çekilişi devam ediyor! Tunceli, Hatay, Ordu Toki kura sonuçları belli oldu mu?

Tunceli, Ordu ve Hatay’da yapılacak TOKİ 100 Bin Konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ TUNCELİ KURALARI NE ZAMAN?

Tunceli’de gerçekleştirilecek olan konutlar için kuralar 5 Mayıs Salı saat 10:00’da gerçekleştirildi.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ordu’da inşa edilen TOKİ konutları için kura çekimi saat 12:00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatay’da inşa edilecek konutlar için kura çekimi saat 14:00’da yapılacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.