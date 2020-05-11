TOKİ Antalya ve Isparta kura çekiliş sonuçları sorgulama! TOKİ E Devlet kura sonuç ekranı…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ertelenen TOKİ’nin kura çekilişleri 28 Nisan 2020 tarihinde kaldığı yerden devam etmeye başladı. TOKİ’nin bugünkü çekilişi ise Antalya ve Isparta illerindeki konutlar için yapıldı. Antalya’nın Alanya ilçesi ile Isparta’nın merkez Çünür ilçesindeki konutlar için yapılan kura çekilişi tamamlandı. İnternetten canlı yayınlanan kura çekilişini yeniden izlemek isteyenler ve kura sonuçlarını görmek isteyenler sayfamızdaki linkleri kullanabilirler. TOKİ kura çekiliş sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte TOKİ’nin Antalya ve Isparta illeri için yapılan kura çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ ANTALYA VE ISPARTA ÇEKİLİŞLERİ YAPILDI

TOKİ’nin Antalya Alanya’daki 250 konut ve Isparta merkez Çünür’deki 700 konut için kura çekilişi tamamlandı. İnternet üzerinden yapılan kura çekilişinin sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek. Antalya ve Isparta illeri kura çekilişini yeniden izlemek isteyenler sayfamızdaki videolara bakabilirler.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KURA ÇEKİLİŞLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konutun kuraları 28 Nisan 2019 Salı günü yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Kuralar 28 Nisan'da yeniden başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.