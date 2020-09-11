Toplu taşımada yüzde 50 kuralı mesai düzenini etkiledi

Ali Ekber ŞEN Uğur ENÇ Halil ATAŞ İsmail AKIN

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği yeni corona virüsü önlemleri kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu kısıtlamasına geçildi. Devletin toplu taşıma imkanları yetersiz olduğu için kullanılan minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı, otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.

Toplu taşıma, saatleri ve kapasitesi ile mesai saatlerini doğrudan ilgilendiren bir konu. Çalışanların önemli bir kesimi yeni düzenleme ile işlerine geç kalacaklarını düşünüp mesaiye yetişememe korkusu duyuyor. Kimi patronlar mesai saatlerinde esnek modele geçme konusunda bir irade ortaya koyarken kimi ise yaptıkları işin doğası gereği mesai saatlerini çok da değiştiremiyor. Çalışanların öğle molalarında toplu taşıma kullandıktan sonra mesaiye dönüşleri de uzuyor, işçi ve işveren arasında bu sebepten sürtüşme yaşanıyor.

Mersin'de tekstil atölyesi işleten Doğan Aktaş iş yerine gelen çalışanların servisle ulaşım sağladığını sosyal mesafe gerekçesiyle servis sayılarını artırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Servis kullanmayan atölyelerde iş yerine sabah gelişlerde yarım saat ve 1 saat arası gecikmeler yaşandığını aktaran Aktaş yeni toplu taşıma düzeninde işçilerin öğle molasından eskisine göre daha geç döndüğünü söyledi.

Aktaş, “Bizde işçilerin toplu taşıma ile çarşıya gidiş gelişlerinde minibüslerde ayakta yolcu almak yasak olduğu için ister istemez zorun oluyor. İşçilerimiz işine yarım saat 1 saat gecikmeli geliyor. Biz idare etmeye çalışıyoruz ama işlerin yürümesi için işçilerin zamanında işe gelmesi önemli” diyor.

Aynı tekstil atölyesinde çalışan 18 yaşındaki Mihriban Savaş iş yerine servisle gidip geldiklerini yinelerken ikinci servisi bekledikleri için mesaiye geç başlayabildiklerini söyledi. Savaş, “Çarşıya gidiş gelişlerde otobüs ve minibüslerde yer bulma konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yarım saat 1 saat gecikmelerde patronla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle minibüs ve otobüs sayıları artırılmalı” ifadesini kullandı.

MESAİ SAATLERİ UZAYACAK

Kocaeli'de matbaa işletmeciliği yapan Caner Arduç işletmesinde 10 kişinin çalıştığını söylerken önümüzdeki dönemde işe geçe kalmalar kaynaklı mesai saatlerinin ileri alınacağını söyledi. Arduç, “Elbette virüs tedbirleri bizim için daha önemli. Tek dileğimiz bir an önce bu kötü günleri atlatmak” diyor.

Aynı ilde garsonluk yapan Canberk Hayali ise sabahları saat 08:00'de dükkan açtığını belirterek, “Temizlik yaptıktan sonra mesaiye başlıyorum. Bugün bir sıkıntı yaşamadım ancak kapasite yarı yarıya düşürülürse otobüslerde sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bütün otobüsler dolu olacak. Biz saat 5'te mi otobüs beklemeye başlayacağız?” diyerek yeni düzenlemeye tepki gösterdi.

Bursa'da elektrik teknisyeni olarak çalışan Murat Baykala (26) ‘virüse yakalanmaktansa işe geç kalmayı tercih ederim' diyor. Baykala belediyeden otobüs sayısının artırılması talebinde bulunuyor.

İşletme sahibi İlknur Özer ise çalışanlara mesai saatleri için toplu taşımadan kaynaklanabilecek aksaklıklar sebebiyle anlayış göstereceklerini vurguluyor.

‘TAŞIMACILIK BİTME NOKTASINA GELDİ’

Antalya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Muhammed Demirtop taşımacıların giderleri olduğunu ve yüzde 50 uygulaması ile masrafların iyice artacağını söylüyor. Demirtop, “Taşımacılık neredeyse bitme noktasına geldi. Yayınlanan genelgede kapasitenin yüzde 50'ye düşürüleceği duyuruldu. Elbette yapılması gereken bir uygulama, vatandaşın sağlığı açısından. Fakat taşımacılığın bir gideri var. Hiç kimse bunu ortaya koymuyor. Bunun yanında birde bedavaya binenler var. Zaten kapasite düşük bunun yanında bedavaya binenler olunca durum bizim açımızdan sıkıntı oluşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘VATANDAŞ BİNMEK İSTİYOR, ŞOFÖR KAPASİTEYE BAKIYOR’

Halk otobüsü şoförü Tuncay Ökmen ise ayakta yüzde 50 yolcu uygulamasının sahada sorunlara yol açtığını söyledi. Ökmen, “İnsanlar işlerine gitmek ya da işlerinden dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Durum böyle olunca bir kargaşa oluşuyor. Vatandaş binmek istiyor, şoför kapasiteyi korumak istiyor. Uygulamanın mesai saatlerini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü 17 saate varan mesailer var. Daha ne kadar olacak merak ediyorum. Karar insan ve çalışan şoför sağlığı açısında iyi fakat uygulamak zor” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Ulaştırma Komisyonu üyesi Birkan Birol Yıldız, corona virüsü vaka sayısının artması sonrası alınan ayakta yolcu taşıma kısıtlamasını değerlendirdi. Yıldız, “Eğer ayakta yolcu hizmeti vermeyecek isek toplamda 14 bin yeni araca ihtiyacımız var. Türkiye'deki bütün otobüs fabrikaları yan yana gelip bir yıl bize çalışsa bu sayıyı üretemezler” dedi.