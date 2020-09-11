İmamoğlu’ndan ayakta yolcu yasağı yorumu: Yasak benden, çözüm senden olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de canlı yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

“İSTANBUL’A ÖZEL ÇÖZÜMLER”

İmamoğlu’nun gündeminde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmasına yasak getirilmesi vardı. “Şu anda alınan yasağa bakarsanız 2 milyon yolcuya ‘sizi taşımıyoruz’ demek anlamına geliyor” diyen İmamoğlu şunları kaydetti:

* Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle bir istişareye başladık. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli.

* Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok.

* Önümüzdeki hafta İstanbul'a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul'da toplu taşıma kapasitesi pandemi nedeniyle yüzde 50’ye düştü zaten. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.

* Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6'da işe başlanacak saat 3'te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk.

* Çünkü İstanbul'un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara'ya gönderilir kimse yetkili o açıklar.