Trump’tan sosyal medya platformlarına karşı ilk adım geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik “kapatma” tehdidinin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Trump’ın perşembe günü (bugün) sosyal medya platformlarına ilişkin bir kararname imzalayacağını açıkladı.

McEnany kararnamenin içeriğine ilişkin bir bilgi vermezken, Bloomberg kararnameyle sosyal medya platformlarına üçüncü tarafların paylaşımlarıyla ilgili yasal koruma sağlayan düzenlemede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü yazdı.

Taslağı gördüklerini belirten Bloomberg muhabiri, kararname ile Federal İletişim Kurulu’na (FCC) sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara dair yasal sorumluluklarla ilgili yeni kurallar belirleme görevi verilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Habere göre, yeni kurallarla sosyal medya platformları, paylaşımların kaldırılması ya da kısıtlanması nedeniyle kullanıcıların açacağı çok sayıda davayla karşı karşıya kalabilir.

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TWITTER İLE TRUMP ARASINDA KAVGA

Twitter, “dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek” gerekçesiyle bazı paylaşımlarının altına eklediği “bilgiyi doğrulama” etiketini, salı günü Başkan Trump’ın California’da seçim hilesi yapılacağı konusunda attığı tweetlere de yerleştirmişti.

Bunun üzerine Trump, Twitter’ı “3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla” ve “ifade özgürlüğünü kısıtlamak” ile suçlamıştı.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise “Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Twitter’da 80,3 milyon takipçisi olan Trump, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasi liderler arasında başı çekiyor.