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TÜİK Başkan Yardımcısı Yılmaz görevinden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı. Daha önceden AKP'den milletvekilliği için aday adayı olan Yılmaz güreş hakemliği yapmıştı.

Sozcu.com.tr
09:17 -
Haberler Ekonomi
TÜİK Başkan Yardımcısı Yılmaz görevinden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı.

2009 yılında TÜİK'e Başkan Yardımcısı olarak atanan Musa Yılmaz Refahyol Hükümeti döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü daire başkanlığı görevini yürüttü.

İş yaşamına 1980 yılında Manisa Vakıflar Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Kurucu Heyeti'nde yer aldı.

2002 yılında AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı olan Yılmaz uluslararası güreş hakemliği yapıyordu.

1958 doğumlu Yılmaz evli ve üç çocuk babası.

2018 yılında görevden alınan Başkan Yardımcısı Enver Taştı

BİR DİĞER BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

2018 yılının Ekim ayında TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınmıştı. TÜİK’teki bu ani görev değişikliğinin yüksek çıkan enflasyon rakamından kaynaklandığı iddia edilmişti.

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Son güncelleme: 09:33 16.05.2020
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