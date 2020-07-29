Tüketicilere şimdi de arabulucu yükü çıktı

Tüketici Hakları Derneği (THD) 10 bin 390 liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketicilerin tüketici mahkemelerine doğrudan dava açmalarını önleyecek yeni düzenleme yüzünden şimdi de arabuluculara yüzde 3 komisyon ödemek zorunda kalacağını bildirdi.

THD Başkanı Turhan Çakar, Hukuk Muhakemeleri yasasından yapılan değişiklik ile, tüketici hakem heyetlerine başvuru üst sınırı olan 10 bin 390 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklar için “Arabuluculuk Sistemi” getirildiğini belirtti.

Çakar, tarafların anlaşması halinde arabuluculara hem tüketici hem de karşı tarafın yüzde 3'den yüzde 6 oranına kadar komisyon ödeyeceğini, bunun da tüketicinin mağduriyetini artıracağınını bildirdi.

ÜZERİNE PARA ÖDEYECEK

Çakar, eleştirilerini şöyle dile getirdi: “Arabulucu, firma ile hakkını arayan tüketiciyi anlaşmaya davet edecek. Bu anlaşmada, hakkını arayan tüketici, ayıplı malın bedelinin tamamının kendisine iadesini ya da ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini firma temsilcisinden talep etse bile, genellikle firma temsilcileri bu talebi kabul etmeyeceklerdir.

Eğer, tüketici ile firma temsilcisi anlaşırlarsa her iki taraf anlaştıkları bedel üzerinden yüzde 3'er olmak üzere arabulucuya yüzde altı oranında arabuluculuk bedeli ödemek zorunda kalacaklar.”

Tüketicinin aleyhine olacak

THD Başkanı Turhan Çakar, arabuluculuk sisteminin, arabulucuların çıkarı için, ayıplı mal ve hizmetlerden dolayı tüketicilerin haklarına tam olarak erişmesini engelleyeceği iddiasında bulundu. Çakar, zayıf taraf olan tüketicilerin yasal haklarını tam olarak kullanabilmesi için arabulucu maddesinin yasadan çıkarılmasını istedi. Çakar, “Ayıplı maldan dolayı mağdur olan tüketici, arabuluculuk sistemi nedeniyle hem hakkını tam olarak alamayacak, hem de üzerine arabulucu ücreti ödeyecek” dedi.