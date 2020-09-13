EXPO Hatay turizme corona virüsü için aşı olacak

Tüm dünyada yapıldığı kentlerin global tanınırlığına büyük katkı sağlayan EXPO organizasyonu 2021 yılında Hatay’da düzenlenecek. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, pandemiden çıkışta ilk büyük organizasyon olacak EXPO ’21 ile Türkiye turizmine moral vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Savaş, EXPO ’21 Hatay’ın başlayacağı 1 Nisan 2021’e kadar koronavirüs pandemisinin biteceğine inandığını belirterek, “Birçok organizasyon iptal oldu. O dönemde tam insanlar böyle organizasyonlara açlık çekerken biz EXPO’yu açacağız” diye konuştu.

100 MİLYON $ YATIRIM

– Hatay EXPO için mücadele ederken finalde yaptığınız konuşma çok etkili olmuş. Ne dediniz orada?

Hatay tarihi derinliği, farklı kültürleri harmanlaması, endemik bitki zenginliği ile çok özel bir kent. Yüzyıllardır barış içinde yaşayan bu kavşak şehir yemek kültürü ile de çok farklı bir konumda. Ben o sözünü ettiğiniz konuşmada ‘Bu zenginliklere sahip bu şehir, Ortadoğu’daki yangına da en yakın şehir. O yangını söndürmek istiyorsanız bu şehre destek olun’ dedim.

– Ne kadarlık bir yatırım söz konusu olacak EXPO için?

Hatay, EXPO 2021’e “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla ev sahipliği yapacak. Hatay’da hazırlanan botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak. 100 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu EXPO için. Bu yatırımın yüzde 41’i yollar, kavşaklar gibi kente yatırım olacak. Özkaynaklarımız ve kredilerle süreci sürdürüyoruz. EXPO’yu biz 6 ay için yapmıyoruz. Organizasyon bittikten sonra da bu bölge yaşayacak.

GUINESS’E ADAY OLACAK

– Çalışmalar nasıl gidiyor, planlanan takvime uygun ilerliyor musunuz?

Organizasyondan denetime geldiklerinde şaşırdılar, bu kadar hızlı ilerlememizi beklemiyorlardı. Biri Antakya ve Defne’nin üzerinde 250 dekarlık, diğeri de İskenderun Arsuz’da iki alan üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İskenderun’da inşaatın yüzde 75’i tamamlandı. Antakya bölgesinde ise inşaatın yüzde 70’ini bitirmiş durumdayız. Ocak sonunda tüm inşaat işlerinin bitirilmesini tamamlıyoruz.

– Botanik bahçelerinin yanı sıra alanda neler olacak?

Gastronomi köyü ve çocuklar için hazırladığımız özel etkinlik alanının yanı sıra EXPO bünyesinde birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak 3 bin 500 kişilik amfi tiyatromuz var. Hatay’da yaşamış 13 medeniyeti tasvir eden 3 bin metrekarelik bir mozaik çalışmamız olacak. Bu mozaikle Guiness Rekorlar kitabına başvuracağız. Hatay’da her yerden tarih fışkırıyor. Bir yol inşaatında tesadüfen çıkartmış olduğumuz 5. yüzyıla ait bir şapel ve kalıntılarının olduğu arkeoparkımız da EXPO alanında yer alacak.

GASTRONOMİ KÖYÜNDE SEBZE DALDAN TOPLANACAK

EXPO Hatay için hazırlanan gastronomi köyünde yer alan bahçede 2 bin civarında bitki olacak. Bunların 300 civarı Hatay’a ait endemik bitkiler. Yanında 2 doğal sebze üretme yeri bulunacak. Buradaki ürünler organik olacak. Ziyaretçiler, bahçeyi gezerken istedikleri sebzeyi toplayacak ve istedikleri yemekler gastronomi mutfağında pişirilecek. UNESCO tarafından tescillenen şehirler de mutfaklarını burada sergileyecek. Hatay’a gelenler böylece dünya mutfağı ile de tanışacaklar.

AKDENİZ’DE EGEMENLİK YARIŞINA DENİZ OTOBÜSLERİ İLE KATILACAK

Hatay’ın 7 ilçesinin denizle bağlantılı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Beyrut ve KKTC’ye denizotobüsü seferleri başlatacaklarını açıkladı. Savaş, gümrük binasının 1.5 ay içinde tamamlanacağını ve yıl bitmeden seferlere başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Savaş, “Akdeniz’de bir egemenlik yarışı var. Bu yarışta Türk deniz otobüslerinin Akdeniz’de Hatay’dan Beyrut’a, Hayfa’ya, Kıbrıs’a gitmesi egemenlik bakışına ve milli duruşa katkı sağlayacaktır” dedi. Savaş, özel sektörün de bölge turizm ve ticaretine can verecek bu proje ile çok ilgili olduğunu belirtti.

YERELDEN KALKINMAYA İNANIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, aslen doktor. Yerelden yönetimin kentlerin mikro sorunlarını çözmede önemine, yerelden kalkınmaya inanıyor. Bölgede bir kırsal kalkınma projesi de başlatmaya hazırlanan Savaş, “İktidarla siyasi anlamda farklı yerlerde olabiliriz ama bu bir milli projedir” diyerek EXPO için tanıtım fonundan da Cumhurbaşkanı’ndan da destek gelirse memnun olacaklarını belirtti.