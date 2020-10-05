Türkiye’nin değişmeyen gündemi: Makam otomobilleri

Deri koltuklar… Arka camın hafif aralanması ve gelen tatlı bir esinti… Cam açmak istenilmezse püfür püfür esen bir klima… Hızsa hız… Cakaysa caka… Marka fark etmiyor ama tercihen Alman! Lüks makam otomobilleri Türkiye’nin gündeminden hiç düşmüyor.

Sayıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim raporunda yer alan bir bulgu AKP iktidarında kamuda yaşanan araç saltanatının tam gaz sürdüğünü ortaya çıkardı. Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmet Başkanlığı, eski bakanlara bile ‘makam tipi’ lüks araç tahsis etti.

Makam araçları ve fiyatları sık sık Türkiye gündemine geliyor. İşte henüz hafızalardan silinmeyen makam otomobillerimiz…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA MİLYONLUK ARABA

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e görevi aldığı dönemde 1 milyon liralık 2014 model siyah Mercedes S500 4matIc L VISION makam aracı alınmıştı.

Diyanet, bu aracın 322 bin liraya alındığını savunmuştu. Ancak ortaya çıkan belgelerde, makam aracının fiyatının 1 milyon 6 bin 641 lira 64 kuruş olduğu anlaşılmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Görmez, aracı iade etmek istemiş ancak bu talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

MEHMET ŞİMŞEK: ÇEREZ PARASI BİLE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Mercedes marka makam aracı tahsis edileceğini açıklamasının ardından, dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek getirilen eleştirilere yanıt vermişti. Şimşek, devlet kurumlarında makam araçlarına harcanan paranın Türkiye'nin milli gelirinde ve bütçesinde ‘çerez parası bile olmadığını' söylemişti.

2014'te bütün makam araçlarının satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı için toplamda 3 milyar 300 milyon lira harcandığını söyleyen Şimşek, “Türkiye'nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7'den bahsediyoruz” demişti.

NİHAT ZEYBEKCİ’NİN MAKAM ARACI

2016 yılında dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yeni aldığı makam aracı ile gündeme oturmuştu.

Zeybekci, Mercedes olan makam otomobilini Japon Lexus marka bir otomobille değiştirmiş ve tercihi 1.3 milyon TL'lik LS 600hL olmuştu.

Zeybekci, Almanya ile yaşanan gerilimden dolayı Alman malı olan otomobilini değiştirme kararı almadığını belirtirken farklı alternatifleri değerlendirdiklerini ve ‘gönlünden Lexus'un geçtiğini' söylemişti.

İç donanımı ile ultra bir konfor sağlayan Lexus 600hL’in masajlı arka kolduk, DVD-BluRay oynatıcı ve 19 hoparlörlü müzik sistemi gibi özellikleri bulunuyordu.

AKP’Lİ BAŞKAN’DAN “EN DOĞAL HAK” SAVUNMASI

2016 yılında dönemin Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in 650 bin liraya aldığı öne sürülen makam otomobili tartışma konusu olmuştu. Başkan Keleş'in makam aracıyla ilgili eleştirilere yanıt verdiği video kaydı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Keleş, pahalı ve lüks bulunan makam aracıyla ilgili eleştirilere “Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar belediye başkanları Audi'ye biniyorsa, Düzce Belediye Başkanı'nın da en doğal hakkı” diye yanıt vermişti.

DÖNEMİN SAMSUN VALİSİNE LÜKS ARAÇ

Bu yılın haziran ayında görevinden ayrılan dönemin Samsun Valisi Osman Kaymak’ın kullandığı piyasa değeri 350 ila 400 bin lira değerinde değişen Mercedes S350 makam aracının sürekli arızalanması ve maliyet oluşturması gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı yeni bir makam aracı göndermişti.

Aracın; piyasa değerinin o dönemin şartlarında 1 milyon 745 bin 320 lira olan Auidi A8 L model otomobil olduğu öğrenilmişti.

DÖNEMİN RİZE VALİSİ: DAHA HIZLI HİZMET AMACIYLA…

Eski Rize Valisi Ersin Yazıcı, İller Bankası’ndan köylere hizmet için İl Özel İdaresi’ne gönderilen kaynaktan 642 bin 475 lira harcayarak son model makam aracı satın almıştı. O dönem Yeşil Yol’a karşı çıkanlara, ‘Lüks araçlarla gelip eylem yapıyorlar’ ifadeleri ile tepki gösteren Yazıcı sosyal medyada, ‘Vali beyin araba sevdası, bu sevda nereye kadar?’ ifadeleri ile eleştiri konusu olmuştu. İl Özel İdaresi'ndeki açıklamada ise valiliğin vatandaşlara daha hızlı hizmet amacıyla bu aracı satın aldığı belirtilmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biri kamuda kiralanan ve israf olduğu düşünülen araçları Yenikapı Miting Alanı’nda sergilemekti. İmamoğlu ikinci kez seçildikten sonra 730 otomobil 4 gün boyunca alanda sergilenmişti.

SAYIŞTAY NE DİYOR? Kamu adına tehlikeli görevlerde bulunan isimlere görevden ayrıldıktan sonra da makam otomobili tahsis edilebiliyor. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böyle statüdeki bir makam değil. Sayıştay raporunda, ''Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin “Görevden Ayrıldıktan Sonra Taleplerine Bakılmaksızın Korumaya Alınacaklar” başlıklı 7'nci maddesinde, görevden ayrılmaları, başka bir göreve atanmaları veya emekli olmaları halinde taleplerine bakılmaksızın süresiz olarak korumaya alınacaklar sayılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanları bu madde kapsamında yer almamaktadır'' ifadesi kullanılıyor.