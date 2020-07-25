Ücretsiz izni işçiye silah olarak kullanıyorlar

Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, iktidarın işvereni korumak amacıyla getirdiği ücretsiz izin uygulamasını birçok işverenin işçiye karşı silah olarak kullandığını, daha iyi şartlarda çalışmak için sendika üyesi olmak isteyen işçilerin ücretsiz izne gönderilerek günlük 39 lira ücretle açlığa mahkum edildiğini söyledi.

Öz İplik-İş Sendikası yönetimi, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” çerçevesinde emekçi gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda çalışma hayatındaki sıcak gelişmeleri değerlendiren Rafi Ay, son dönemde örgütlenmek isteyen işçilerin ya işten atma yasağının işlemediği “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” gerekçesiyle işten atıldığını ya da ücretsiz izne gönderildiğini söyledi. Ay, şu değerlendirmeyi yaptı:

İŞÇİ ŞİFRESİYLE İSTİFA

“Örgütlenme konusunda yaşadığımız engellere şimdi de ücretsiz izin fırsatçılığı eklendi. Sendikalı olmak isteyen işçilere saldırılıyor, e-devlet şifreleri ellerinden alınıp işçiler adına sendikadan istifa ettiriliyor. Şimdi de pandemi için getirilen ücretsiz izin işçiye karşı silah olarak kullanılmaya başlandı. İşveren yasak nedeniyle işten atamadığı üyelerimize ya 25/2'den (İş Kanunu ahlak ve iyi niyet ihlali) çıkış veriyor ya da kısa çalışmadan faydalandırmayıp ücretsiz izne gönderiyor ki günlük 39 liraya mahkum olsunlar, sendika üyeliğinden vazgeçsinler. Ücretsiz iznin acilen iptal edilmesini istiyoruz.”

Ay, kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan asla vazgeçmeyeceklerini de belirtirken, kıdem fonu kurulması halinde fon yönetiminin sadece işçiye bırakılması gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİ ZENGİNMİŞ

Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, artan oranlı vergi dilimleri yüzünden milyonlarca asgari ücretlinin zengin vergisi ödemek zorunda kaldığını da anlattı.

Ay, “Vergi dilimi adaletsiz bir uygulamadır. Biz az kazanıyoruz ve az kazanandan adalet gereği az vergi alınsın istiyoruz. Asgari ücretliler 7.5 ay çalıştıktan sonra yüzde 15 yerine yüzde 20'lik vergi dilimine yakalanıp yüksek vergi ödüyor. Yani zenginleştiğimiz iddia ediliyor. Asgari ücretin 2 katına kadar vergi yüzde 15 olmalı” dedi. Ay, işten atma yasağı nedeniyle işsiz sayısının az göründüğünü de söyledi.