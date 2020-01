Üniversitelerde yemekler ne kadar?

Kemal ATLAN İsmail AKDUMAN Halil ATAŞ Uğur ENÇ

İstanbul Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek isteyen öğrenciler ile polisler arasında yaşanan arbedenin görüntüleri gündemdeki yerini korurken İstanbul Üniversitesi ikinci öğün 18 lira kararından geri adım attı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapıp intihar etmesinin ardından zam geri alındı.

Peki Türkiye’nin diğer üniversitelerinde yemek fiyatları ne kadar? Öğrenciler fiyatlardan ve çıkan yemeklerden memnun mu? Sozcu.com.tr sordu öğrenciler cevapladı…

ESKİŞEHİR



Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 3 öğünde 4'er çeşit yemek çıkıyor ve ücreti 1,5 lira. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ise yine 4 çeşit yemek ücreti 2 lira. Bu üç üniversitede yemekler üniversite personellerince hazırlanıyor.

VEJETARYEN MENÜDE KIYMA VAR İDDİASI

AÜ'de vejetaryen olan öğrenciler için öğle ve akşam öğünlerinde da vejetaryen menü de çıkarılıyor. Ancak öğrenciler vejetaryen menüde yemeklerin içinde kıyma çıktığını iddia ediyor.

Konuyu Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya da ilettiklerini belirten AÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Bulut, “Üniversite içerisindeki farklı yemekhaneler arasında yemeklerde farklılıklar oluyor. Bazı zamanlarda yemek kalmıyor ve belirtilen yemeğin haricindeki bir yemekle karşılaşıyoruz. Yemekhanedeki sıkıntılarla ilgili rektör ile görüşmemiz oldu. Ana yemekhanenin havasız olduğunu, vejetaryen yemeklerin içerisinde ufak et parçaları ve kıyma çıkması şikayetlerimizi dilekçe ile kendisine ilettik” dedi.

“HER ÖĞÜNÜ 1.5 TL’DEN YİYEBİLİYORUZ”

AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Enver Gezmiş, ise üniversitedeki yemek fiyatlarının pahalılığından şikayetçi olduğunu belirterek, “Yemek ücretlerine zam yapılacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Zammı kabul etmiyoruz. Türkiye'de en ucuz yemeğin bizim üniversitede olduğu belirtiliyor. Her öğünü 1,5 liradan yiyebiliyoruz. Genelde sabah kahvaltısı yapılmıyor. Yemeklerin biraz daha çeşitlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde yemek ücretlerinde uygulama değişikliğine gitti. Üniversitede yemek ücretleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2 lira 50 kuruş ancak aynı öğünde ikinci defa yemek isteyenler 5 lira, üçüncü defa isteyenler 7 lira 50 kuruş ödemek zorunda. Geçtiğimiz yıl öğrenciler bir öğünde üç defa yemek yese dahi her yemek için 2 lira 50 kuruş ödüyordu.

“ESKİDEN YEMEK FİYATLARI DAHA İYİYDİ”

İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden Salih Turan, yemekler ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Eskiden yemek fiyatları daha iyiydi. Aldığımız burs 500 lira ilk yemekte 3 lira ikincisinde 7 lira veriyoruz. Her gün düzenli olarak yemekhaneden yemek yiyen insan ay sonunu zor getirir. Böyle devam ederse zamlar ile beraber kimse yemek yiyemez.

“MADDİ ANLAMDA EKSİK YAŞIYORUZ”

Kocaeli Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinden Zeynep Sarıteke ise yemeklerin çeşitli olduğunu ifade ederek, “Okul yemekhanesi öğrenciler için ciddi anlamda güzel bir kolaylık. Özellikle yurtta kalanlar veya uzaktan servisle gelen öğrenciler için de aynı kolaylığı sağlıyor. Çeşit fazlalığı inanılmaz derece de güzel fakat diğer okullara göre biraz daha pahalı, özellikle ikinci yemekte fiyat daha artıyor. Maddi anlamda çoğu zaman eksik yaşıyoruz ve bu eksikliklere bir de karın tokluğu eklenmesin” ifadelerini kullandı.

“FİYATLAR İYİLEŞTİRİLMELİ”

Bir başka iletişim fakültesi öğrencisi Nurşah Kaymakçı yemeklerin iyi olduğunu ancak 3 kart basma hakkının kaldırıldığını söyledi. Kaymakçı, “Okul yemeklerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Tek çeşit ile sınırlamıyorlar. İçinde et veya tavuk bulunan ev yemekleri güzel oluyor ve doyurucu da oluyor. Fiyat olarak birçok okula göre daha iyi olsa da bence öğrenci oluşumuz göz önüne alınmalı. Okulumuzda yemek ücretlerine bu yıl zam geldi. Fiyatlar iyileştirilmeli diye düşünüyorum. Eskiden 3 basış hakkımız vardı. Her seferinde aynı ücreti ödüyorduk. Bu sene o hakkımız elimizden alındı. İkinci ve üçüncü defa yemek istediğimizde daha fazla ödememiz gerekiyor. Bu durumumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

“YEMEK FİYATLARINDAN MEMNUNUM”

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde üç çeşit yemek 2,5 TL. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gamze Fidan, yemeklerin çok fazla yağlı olduğunu ancak yenilebilecek seviyede olduğunu söyledi. “Yemekhanede bayat ekmekler oluyor, yemekhaneye taze ekmek koymalılar” diyen Fidan, “Yemeğin yanına tatlı koysalar bizin için çok iyi olur. Tabldot yemek 2.5 TL. Üç çeşit yemeğe göre biz öğrencilere gayet uygun bir fiyat” dedi.

“YEMEK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTMASI GEREKİYOR”

Yemek çeşitliliğini artması gerektiğini belirten gazetecilik bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Yılmaz, “Herkesin gelir durumu iyi değil 2.5 TL bana uygun olabilir ancak başkası bu parayı veremeyebilir. Bundan dolayı yemek fiyatlarının biraz daha inmesi gerekiyor. Üç çeşit yemek çıkıyor desek bile bunlar düzenli olarak bizlere iki üç hafta aralıklarla değişen menüler. Yemek çeşitliliğinin biraz daha artması lazım” diye konuştu.

“FİŞ SİSTEMİNE GERİ DÖNÜLSÜN”

Yemekhanelerde fiş sistemine geri dönülmesini isteyen gazetecilik bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülnur Rüzgar da şöyle konuştu;

“Yemekler biraz daha lezzetli olmalı. Bazen yemekler aşırı yağlı oluyor. Yemek çeşitliliği konusunda şikâyetçiyim. Genelde yemekler aynı çıkıyor farklı yemekler de istiyoruz. Yemek fiyatlarının uygun olduğunu düşünüyorum ancak yemek alımları tekrar fişli sisteme dönülsün. Çünkü yemek kartlarımızı unutabiliyoruz unuttuğumuzda da o gün yemek yiyemiyoruz bu konuda mağduriyetler oluşuyor. Onun için yemek fişi sistemine geri dönülmeli”

“ÖĞRENCİLER EN UCUZ ŞEKİLDE YARARLANMALI”

Devletin yemekhanelerinde öğrencilerin en ucuz şekilde yararlanmaları gerektiğini belirten üniversite öğrenci velisi emekli memur Ayşin Korkut ise, “Zengin ailelerin çocukları bu okullarda okumuyorlar genellikle orta veya altı gelirli ailelerin çocukları var. Onlarda devletinin okulundan yemekhanesinden yurdundan en ucuz şekilde yararlanmaları gerekir. Devlet bu olanakları sağladığı takdirde öğrenciler için o zaman devlet baba olur. Kaldı ki bu sosyal devlet olmanın verdiği bir görevdir. Çünkü öğrenciler için 1 kuruş bile kıymetli böyle oyunlarla çocuklarımızı hırpalamanın bir anlamının olmadığını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yemek ücreti 2 Ocak itibari ile 2.75 TL’den 3.25 TL’ye çıktı.

“DAHA DÜŞÜK OLABİLİRDİ”

Yemek ücretleriyle ilgili Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Berkan Şen şöyle konuştu:

Üniversitemizin yemekhanesindeki ücretler dışarıya göre gayet uygun. Bir zam geldi ama dışarıya kıyasla fiyatlar gene makul lakin daha da düşük olabilirdi. Sonuçta bu yemeği yiyenler çalışanlardan öte öğrenciler.

“UYGUN FİYATA SATILIYOR”

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Eren Er fiyatların arttığını belitti. Geçen sene 2.75 den alınan 4 çeşit yemeğin bu sene 3.25 olduğunu söyleyen Er, “Fiyat ve tat olarak öğrenci için uygun fiyatta satılıyor. Umarız diğer üniversitelerde bu şekilde uygun fiyata yemek verir” dedi.

BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde ilk yemek 2,50 TL, ikinci yemek 5 TL.

“ÇIKAN YEMEKLER BESLEYİCİ DEĞİL”

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Berkay Avcı, “Üniversite yemekhanesinde sunulan yemekler besleyici değil. Esnaf, ticarethane zihniyeti ile yürütülen bir sistem var. Ama burası bir üniversite eğitim kurumu. 6 yıldır burada öğrenciyim. Eskiden tabldot usulü vardı. Düz bir menü veriliyordu. Şimdi ise vejeteryan menüsü de verilmeye başlandı. Fakat bu yemekleri yerken, birçok zaman besleyici olmuyor. Daha önceden kalmış artmış malzemeler konuluyor içine. İlk yemek 2,50 TL, ikinci yemek 5 TL. Ve bu öğrenciye göre pahalı. Yani herkese bir kere yeme hakkı tanıyorlar” diye konuştu.

ANTALYA

Akdeniz Üniversite'nde sabah kahvaltısı yok. Daha önce 2.5 TL olan yemekler 2019 Eylül itibarıyla 3 TL. oldu. Ancak 2020'de yemeklere zam düşünülmüyor.

KONYA

Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci yemeği 2,75 TL.

“FİYAT UCUZ OLUNCA KALİTESİZ OLUYOR”

Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören Ayşenur Onal, “Üniversite’nin öğrenci yemek fiyatları uygun. Ama fiyat ucuz olunca yemekler kalitesiz çıkıyor. Yemeklerde pek fazla et kullanmıyorlar. Ayrıca yemekte kullanılan yağ kokuyor. Menüye göre bazen 3 bazen de 4 çeşit yemek çıkıyor” dedi.

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yemekler 2 TL, Konya Teknik Üniversitesi'nde ise 2,75 TL.

İsmail AKIN Mehmet ANDAÇ Evren DEMİRDAŞ Müslüm EVCİ