Vatandaş koşa koşa borsaya gidiyor

Borsa İstanbul’da 2019 yılının tamamında 24 bin 519 artan yatırımcı sayısı, şubat ayının ilk 10 gününde 27 bin 646 ile olağanüstü bir artış kaydetti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 1 Ocak-10 Şubat 2020 döneminde Borsa İstanbul’daki (BİST) yatırımcı sayısı artışı toplamda 65 bin 105’e ulaştı.

Son 10 yılda yatırımcı sayısında en fazla artış kaydedilen yıl, 88 bin 16 ile 2018 yılı olmuştu. 2020’de 40 günde bu rakama yaklaşılmış oldu.

10 Şubat itibarıyla BİST’teki yatırımcı sayısı 1 milyon 268 bin 543’e yükseldi.

YERLİ BİREYSEL YATIRIMCI PATLAMASI

MKK verileri, artışın yerli bireysel yatırımcıdan geldiğini gösteriyor. Ocak 2020 itibarıyla 1 milyon 240 bin 897 olan toplam yatırımcı sayısının 1 milyon 231 bin 115’i yerli yatırımcılardan, bunun da 1 milyon 225 bin 419’u yerli bireysel yatırımcılardan oluşuyor.

Yerli bireysel yatırımcı sayısında 1-31 Ocak 2020 döneminde kaydedilen artış 37 bin 361 oldu. Böylece bu dönemde toplam yatırımcı sayısında kaydedilen 37 bin 459’luk artışın tamamına yakını bireysel yerli yatırımcıdan gelmiş oldu.

31 Ocak 2020 itibarıyla 9 bin 782 yabancı yatırımcının elindeki hisselerin portföy değeri 299 milyar 45 milyon TL olurken, 1 milyon 231 bin 115 yerli yatırımcının elinde 203 milyar 772 milyon TL’lik hisse bulunuyor.

MEVDUAT FAİZİNDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, borsada son dönemde çok ciddi sayıda yeni yatırımcı katılımı olduğunu, bu gelişmede mevduat faizlerindeki düşüşle TL tarafındaki getirinin cazibesini kaybetmesi ve dövizin para kazandırmayacağına dönük beklentinin güçlenmesinin insanları başka arayışlara itmesinin etkili olduğunu söyledi.

BİST’te son dönemde kaydedilen artışın da vatandaşı borsaya giriş konusunda cesaretlendirdiğini dile getiren Yılmaz, ilk defa borsayla tanışanlara “direk gelip borsada işlem yapmaktansa performanslarını ölçerek hisse fonlarına doğru yönelmelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum” tavsiyesinde bulundu.

YENİ GİRENLERE TAVSİYE: ARACI KURUMLARLA ÇALIŞIN

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de, vatandaşın borsaya yönelmesine dair “Yerel varlıklarda ekim ayı ortasından bu yana yaşanan yukarı yönlü toparlanma ve bu süreçte hisse senedi piyasasının ön plana çıkmasının yeni hesap açılışlarını desteklediği kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'nin 2019 ve 2020'nin ilk ayında toplamda 1275 baz puan faiz indirimine gitmesinin mevduat faizlerinde aşağı yönde baskıya neden olduğunu hatırlatan Gödek, “alternatif getiri arayışı, bireysel yatırımcıların hisse piyasasına girişi açısından alan sağladı. Ayrıca, BIST 100 endeksindeki ciddi ölçekli primlenme de –gerek lira gerekse dolar bazlı- algının bu noktaya dönmesini hızlandırdı” dedi.

“Daha likit işlemlerin geçtiği ve büyük fonların yer aldığı endeks 100 dışındaki hisselerde yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor” uyarısında bulunan Gödek, “SPK tarafından onaylı, lisanslı çalışanlara sahip aracı kurumların araştırma bölümlerinden yatırım danışmanlığı hizmeti almaları ve model portföyleri incelemeleri her zaman sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.