Virüsün ardından işletmeler ölebilir

Uluslararası güvenlik şirketi Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, corona virüsü salgını yüzünden 210 bin kişinin çalıştığı özel güvenlik sektöründe yaklaşık 75 bin kişilik istihdam azalması yaşandığını bildirdi.

İşine gidemeyenlere işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği verildiğini hatırlatan Kösereisoğlu, halen işinin başında olan 135 bin özel güvenlikçiye de vergi indirimi yoluyla ücret artışı, ücretsiz ulaşım ve koruyucu malzeme desteği verilmesini, sektördeki işletmelere ise SGK ve vergi muafiyeti sağlanmasını istedi.

Kösereisoğlu, kriz sonrası milyonlarca kişinin iş hayatına dönebilmesi için işletmelerin bugünden desteklenerek ayakta tutulması gerektiğini belirtirken, “Eğer yeterli destekler verilmezse virüsten sonra bu sefer de işletme ölümlerini görebiliriz” uyarısında bulundu.

Başkan Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla yaptığı sohbet toplantısında özel güvenlik sektöründe yaşanan sıkıntıları anlattı.

Sektörün bugüne kadar hiç görülmemiş biçimde ciddi bir daralmayla karşı karşıya kaldığını belirten Kösereisoğlu, AVM'ler başta olmak üzere perakende, turizm, şehir otelleri, havalimanı işletmeciliği ve iş merkezlerinde yaşanan geçici kapanmaların özel güvenlik sektöründe yüzde 35'lere varan oranlarda küçülmeye yol açtığını söyledi.

ÇALIŞANI DESTEKLEYİN

Kösereisoğlu, salgın sürecinde yaklaşık 135 bin güvenlik görevlisinin nöbet başında olduğunu, büyük bölümü asgari ücret alan çalışanlara bu dönemde destek olunması amacıyla Gelir Vergisi indirimi sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.

Devletin her bir asgari ücretliden 450 lira yerine 150 lira Gelir Vergisi alması halinde özel güvenlikçilerin aylık gelirinin 300 lira artacağını da belirtti.

Taleplerini Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) bakanlıklara ilettiklerini belirten Kösereisoğlu, güvenlik şirketleri için istedikleri desteklere ilişkin ise şunları söyledi:

*210 bin kişiyi istihdam eden özel güvenlik şirketlerinin de desteğe ihtiyacı var. Bizim sektörümüzde henüz sosyal güvenlik primleri, Gelir Vergisi ve muhtasar ödemelerinin ertelemesi yapılmadı. Desteklerin bizim sektöre de verilmesini istiyoruz.

Güvenlikçiler için zorlu bir dönem

Salgından sonra ortaya çıkan tablonun özel güvenlik şirketleri için çok zorlu bir döneme işaret ettiğini vurgulayan Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Bu süreçte özel güvenlik şirketlerinin kaç tanesinin ayakta kalacağını kestirmek güç.

İşletmeler şu anda para kazanmıyor ama kira, maaş ödemeleri, elektrik, su gibi temel giderleri devam ediyor. İşler borçla döndürülmeye çalışılıyor.

Mayıs, Haziran gibi can suyu verilmesi lazım. Geçireceğimiz 1 aylık durgunluk işletmelere 10 ay kaybettirecek. Yani 1 aylık kaybı ancak 10 ayda telafi edebiliriz.

Durgunluk 2 ay sürerse 20 aylık kayıp oluşur. Bu 20 ayı azaltmak için desteğe desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.