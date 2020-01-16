Yasak Wikipedia’ya 2.5 yılda 44 bin içerik girildi

AYM’nin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin Bilgi Teknolojileri Kurumu’na gönderdiği yazı ile Wikipedia iki buçuk yıl sonra Türkiye’de dün tekrar erişime açıldı.

Nisan 2017 tarihinden bu yana siteye erişim yasaklı durumda olurken bir yandan da Türkçe sayfalar güncellenmeye de devam etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Toplam Türkçe başlık sayısı 338 bin 882. Bu sayı yasak kararının geldiği Nisan 2017’de 289 bin 134’tü, yani Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin yasak olduğu olduğu yaklaşık 2 buçuk yıllık dönemde yaklaşık 44 bin yeni Türkçe başlık üretildi. Son 1 yıl içinde Türkçe sayfalara 50’den fazla kez içerik girmiş olan editör sayısı ise 829.

WIKIPEDIA TRAFİĞİ YASAKTAN NASIL ETKİLENDİ?

Türkiye’den bazı kullanıcılar VPN (Sanal Vekil Sunucu) ve başka diğer yöntemlerle Wikipedia’ya girebiliyordu. Ancak Wikipedia’nin arama istatistikleri, Türkçe içeriklere erişimin Nisan 2017’den sonra ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor.

Wikipedia’daki Türkçe içerikli sayfalara erişimin, yasak kararının verildiği 27 Nisan 2017 ve öncesinde günlük yaklaşık 5 milyon görüntüleme seviyesinde olduğu görülüyor. Bu sayı 28 Nisan 2017 itibarıyla 1 milyon 100 bin civarına düşüyor ve o günden bu yana Türkçe içerikli sayfalar günlük 700 bin ila 1 milyon 200 bin görüntüleme alıyor.

EN FAZLA İNGİLİZCE TÜRKÇE 30’UNCU

Wikipedia’da yer alan 309 dil arasında Türkçe dili en fazla içeriğe sahip 30. dil konumunda. Wikipedia’da en fazla 5 milyon 995 bin 792 makale ile İngilizce dilinden içerik bulunuyor.

WIKIPEDIA NEDEN ENGELLENMİŞTİ? İnternet ansiklopedisi Wikipedia 29 Nisan 2017'den bu yana Türkiye'de engelli. Wikipedia'nın engellenmesi kararının ardından Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. İtiraz sonrası Wikipedia'nın neden engellendiği de ortaya çıktı. Akdeniz ve Altıparmak'ın başvurusu sonucunda Wikipedia'nın iki konu başlığı nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. “Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeniyle, Wikipedia'ya erişim engellendi.