Yavaş duyurdu: 17 bin 492 kişiye nakit destek kartı dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, 62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtımına başlandığını belirtti.

İnşaat işçisi 62

Temizlik işçisi 1790

Kıraathane çalışanı 1044

Ayrıca :

Açlık sınırı altı 11407,

Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,MüzisyenSeyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır.#BirlikteBasaracagiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2020

İçişleri Bakanlığı, belediyelerin corona virüsü salgınından en fazla etkilenen toplumsal kesimler için başlattıkları yardım kampanyalarının yasal olmadığına dair genelge yayımlamış, Vakıfbank da CHP’li belediyelerin hesaplarını bloke etmişti.

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