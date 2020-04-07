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Yavaş duyurdu: 17 bin 492 kişiye nakit destek kartı dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 17 bin 492 vatandaşa nakit destek kartlarını dağıtmaya başladıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:54 -
Haberler Ekonomi
Yavaş duyurdu: 17 bin 492 kişiye nakit destek kartı dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, 62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtımına başlandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, belediyelerin corona virüsü salgınından en fazla etkilenen toplumsal kesimler için başlattıkları yardım kampanyalarının yasal olmadığına dair genelge yayımlamış, Vakıfbank da CHP’li belediyelerin hesaplarını bloke etmişti.

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Son güncelleme: 13:02 07.04.2020
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