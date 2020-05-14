Yoksulun sigarasına büyük zam

Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı giderlere kaynak arayan iktidar, çareyi yoksul tiryakilerin satın alabildiği ucuz sigaraların vergilerini artırmakta buldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 14 liranın altında satılan tüm sigaraların vergilerine zam yapıldı. Piyasada 14 lira ve üzerinde fiyatlarla satılan sigaralar vergi zammından etkilenmedi.

Yeni vergi zamları nedeniyle piyasada 11 ila 13.5 lira arasında satılan sigaralara 50 kuruş ila 2 lira arasında değişen tutarlarda zam gelecek ve en düşük sigara 2 lira artışla 11 liradan 13 liraya çıkacak. Dar gelirli tiryakinin sigara faturası kabaracak.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına yüzde 17.2 oranında zam yapıldı. Yeni zamlarla 1 dal sigaradan (paket içerisindeki 1 adet sigara) alınan asgari maktu ÖTV tutarı 0.3899 kuruştan 0.4569 kuruşa, paket başına tutar da 7.798 liradan (yaklaşık 7 lira 80 kuruş) 9.138 liraya (yaklaşık 9 lira 14 kuruş) yükseldi. Sigaradan alınan yüzde 67'lik nispi ÖTV ile paket başına alınan 0.4539 liralık maktu vergide değişiklik yapılmadı.

DİREKT YOKSULU VURDU

Yeni zamlarla birlikte piyasada bugüne kadar 11 liradan satılan en ucuz sigaranın KDV dahil toplam vergi yükü 9 lira 93 kuruştan 11 lira 27 kuruşa yükseldi. Yani vergi yükü, satış fiyatının da üzerine çıktı. Yeni vergilerle bu sigaranın piyasada sıfır kar marjına yakın bir fiyatla satılabilmesi için en az 2 lira zamla 13 lira olması gerekiyor. Aynı şekilde 13.5 liraya kadar olan tüm sigara fiyatlarına zam yapılması gerekiyor. Buna karşılık zamma rağmen 14 lira ve üzerindeki sigaraların hiç birinde vergi yükü artmadı. Dolayısıyla bu sigaralara vergi nedeniyle bir zam yapılması gerekmiyor.

FAKİR VERGİSİ ARTTI

Devlet sigara üzerinden nispi, maktu ve asgari maktu olmak üzere 3 ayrı ÖTV tahsil ediyor. Zam yapılan asgari maktu ÖTV tutarı, sigara firmalarının düşük fiyatlarla sigara satıp devletin vergi kaybına yol açmalarını önlemek için sonradan vergi sistemine dahil edilmişti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla maktu ve nispi ÖTV oranları sabit tutulup sadece asgari maktu vergi tutarına zam yapıldığı için vergi zammı sadece yoksul tiryakinin ödeyeceği vergiyi artırmış oldu.