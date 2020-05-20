İmamoğlu açıkladı: Ataköy-İkitelli Metrosu 2021’de açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metrosu için İkitelli Sanayi Metro İstasyonu’nda düzenlenen ray kaynatma törenine katıldı. İmamoğlu’na İBB Sözcüsü Murat Ongun, Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin eşlik etti.

Özel eldiven ve gözlük takarak ray kaynatma işlemini gerçekleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bu derinliği seviyoruz. Çünkü artık işin bittiği anlamına geliyor. Ray kaynatma töreninde bulunduğumuz Ataköy-İkitelli hattımız, bizim için değerli bir hat.

* Özellikle şu an bağlantısını yaptığımız İkitelli durağıyla beraber, iki hattı birleştirmiş oluyoruz ve buradaki 3 istasyonla beraber, inşallah önümüzdeki yıl (2021) hizmete geçer duruma getireceğiz burayı.

* Tek yönde saatte 36 bin yolcu taşıyacak. Bu yoğun bölgede, özellikle çalışan işçimiz çok fazla. Dolayısıyla bu yönüyle etkili bir hat olacak.

HATTIN TAMAMI 2022’DE DEVREYE ALINACAK

* Hem çalışma arkadaşlarım hem yüklenici firmamız çok titiz bir süreç yönettiler ve o zeminle ilgili sıkıntıları aşmış olduk.

* Tünel delici makine (TBM), bu hattımızda son görevlerini yerine getiriyor; Haziran ayı itibariyle görevini bitirmiş olacak. Bundan sonra elektromekanik işlere yoğunlaşacağız. Kısmi devreye almamız da buraya ayrı bir motivasyon sağlayacak.

* 2022 yılının ilk çeyreğinde inşallah bu hattımızın tamamını devreye koyarak, Marmaray’la da bağlantısı olan önemli bir hattı, İBB olarak İstanbul halkına kazandırmış olacağız.

5 İLÇEDEN GEÇECEK 11 İSTASYONU OLACAK

13,5 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçe sınırları içinde kalan 11 istasyon bulunacak. Saatte tek yönde 36 bin yolcu taşıyacak hattın yolculuk süresi, ilk istasyondan son istasyona 23 dakika olacak.