Kısa çalışma ödeneği e-Devlet başvuru ekranı! 2020 kısa çalışma ödeneği başvuru formu

Kısa çalışma ödeneğinde başvurular sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneğine 3 milyondan fazla sigortalı için 270 bine yakın firmanın başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Peki kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler ve başvuru formuna nasıl ulaşılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu.” dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İNDİR

E-DEVLET İŞKUR EKRANI

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde Sektörel ve Çalışan Sayısı Dağılımını İlk Kez Açıkladı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir.” ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kısa Çalışma Ödeneğine En Çok Başvuru Yapan Sektör; Yüzde 40 ile İmalat”

“Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.”

“Kısa Çalışma Ödeneğine En Çok, Yüzde 51.3 ile 3'ten Az Çalışanı Olan Firmalarımız Başvurdu”

Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90'ından fazlasını oluşturuyor.”