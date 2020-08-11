11 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Süper Loto sonuç ekranı…

Milli Piyango tarafından bugün düzenlenecek Süper Loto’da büyük ikramiye heyecanlandırıyor. Yenilenen formata göre 60 rakam arasından şanslı 6 rakamı bilenler büyük ödüle hak kazanıyor. Süper Loto’nun bu akşam yapılacak 5’inci çekiliş sonuçları açıklandığı anda sayfamızda olacak. İşte Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango’nun yeni sisteminde Süper Loto’da 60 rakam arasından 6 doğru bilen büyük ödülün sahibi oluyor. Süper Loto’da yeni format sonrası 5. çekiliş bu akşam saat 20.00’da yapılacak. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi açıklandığında sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!