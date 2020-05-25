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112 Acil sistemi kilitlendi! Validen vatandaşlara kritik uyarı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların 112 Acil hattını arayarak hastane izni istediklerini ancak hastane yerine akraba ziyaretlerine gittiklerini duyurdu. 112 Acil sisteminin kilitlendiğini söyleyen Vali Bilmez, vatandaşları uyardı.

17:08 -
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112 Acil sistemi kilitlendi! Validen vatandaşlara kritik uyarı

23-24-25-26 Mayıs tarihleri için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürerken Van’da vatandaşların akraba ziyaretlerine gittiği tespit edildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların 112 Acil hattını arayarak hastane izni istediklerini fakat hastane yerine akraba ziyaretlerine gittiklerinin tespit edildiğini duyurdu.

YOĞUNLUKTAN 112 ACİL KİLİTLENDİ

Yoğunluktan dolayı 112 Acil sisteminin kilitlendiğini söyleyen Vali Bilmez, asıl ihtiyaç sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Vali Bilmez, “Lütfen! 112 Acil hattını meşgul etmeyelim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 17:09 25.05.2020
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