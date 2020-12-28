12 Somalili Tokat’ta maç yaparken yakalandı

Tokat’a 15 gün önce geldikleri öğrenilen 12 Somali uyruklu üniversite öğrencisi kısıtlama saatinde futbol oynarken yakalandı.

Tokat Belediyesi Spor Kompleksinde bir araya gelen öğrencileri fark eden polis ekipleri, oyunu durdurarak sorgulama yaptı.

Tokatta KYK yurtlarında kaldıkları öğrenilen yabancı uyruklu öğrenciler, maç yaparken saati unuttuklarını söylese de tutanaktan kurtulamadı.

Halı sahaya getirilen polis minibüsü ile KYK Yeşilırmak Yurduna götürülen öğrenciler hakkında kimlik ve öğrenci belgesi incelenmesi yapıldıktan sonra tutanak tutuldu. DHA

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması: 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı