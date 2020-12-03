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13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla, FETÖ/PDY'yle iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle 13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:09, 03/12/2020
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13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve Cumhuriyet Savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

İhraç edilen isimler şunlar: Mehmet Aksu, Ahmet Saldırak, Mehmet Şakir Karataş, Gülşah Kavak, Havva Nur Fidan, Mehmet Emin Bora, Kübra Tuncay, Hayati Çetin, Emrah Çiçek, Murat Çiçek, Habip Gündüz, Ramazan Çevik, Selahattin Yılmaz. (DHA)

FETÖ Ramazan savcı Terör
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