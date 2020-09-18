’14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın’ kurşunu

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Ozan S., Yavuz Y. isimli arkadaşıyla birlikte aracını park ettikten sonra ikinci el telefon satışı ve tamiri yapılan bir iş yerine girdi. Otomobilde bekleyen Yavuz Y.’nin yanına gelen bir grup, bir süre tartıştıkları Yavuz Y.’yi tartakladıktan sonra Ozan S.'nin yanına yöneldi.

KEMERLE TAMPON

Grubu görünce Ozan S. bıçak çekerken, kimliği belirsiz kişilerden biri yolda bekleyen otomobilden aldığı tabancayla Ozan S.’yi bacağından iddiaya göre “14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın” diyerek vurdu. Silahı ateşleyen kişinin kaçmadan önce Ozan S.’nin yaralanan ayağını kemerle bağladığı bildirildi.

DOSYASI KABARIK

Uyuşturucu madde ticaretinden çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenen Ozan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Yavuz Y. de gözaltına alındı.

Silahlı yaralama olayı sırasında cep telefonlarına sarılan, aralarında maskesizlerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş olay yerinden canlı yayın yaptı. (İHA)