15 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor…

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Sayısal Loto’nun bu akşam 1288’inci çekilişi gerçekleşecek. Büyük ikramiyeyi kazanma ümidi ile oyunu oynayanlar çekiliş sonuçlarına odaklanmış durumda. 2. kez devreden ve 4 milyon liraya yaklaşan Sayısal Loto’nun 15 Ocak çekiliş sonuçlarını sayfamızdan görebilirsiniz.

15 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 15 Ocak 1288 sayılı çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı anda Milli Piyango’nun resmi sitesinde ve sayfamızda anında yer alacak.

SAYISAL LOTO’NUN 11 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.