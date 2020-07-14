15 Temmuz darbe girişimi davalarında son durum ne?

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası açılan davalar sürüyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda şehit yakınları ve gazileri temsil eden avukatlar, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Darbe girişimi davalarla ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

ÜÇ KRİTİK DAVADA SON SAVUNMALAR ALINIYOR

* Ankara’da darbenin merkez üssü konumunda olan Akıncı Üssü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası halen devam ediyor ve savcılıklar esas hakkındaki mütalaalarını açıkladılar. Sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alınıyor.

* 57 şehirde toplam 289 fiili darbe davası görüldü. Mahkemelerce yapılan tefrikler (dava dosyalarının ayrılması, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dava sayısı 300’ü aştı.

155 DAVA YARGITAY AŞAMASINDA

* 289 fiili darbe davasından 275’i ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı, 14 davanın yargılaması halen devam ediyor. 56 dava istinaf, 155’i ise Yargıtay aşamasında.

* İlk derece mahkemelerince 275 fiili davada 7 bin 376 kişi hakkında karar verildi. Kararlarda 1315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1217 sanığa müebbet, 1598 sanığa 14 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası, 2692 sanığa beraat, 554 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

72 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

* Davalarda yargılanan sanıklardan 130’u general. Bu generallerin 72’si ağırlaştırılmış müebbet, 20’si müebbet, 18’i süreli hapis cezası aldı; 20 general ise beraat etti.

* Yargılanan çeşitli rütbelerdeki subaylardan 900’ü ağırlaştırılmış müebbet, 429’u müebbet, 689’ı süreli hapis cezası aldı; 408’i ise beraat etti.