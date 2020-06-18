18 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ödül 10 milyon TL’yi geçti!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) kapsamında her perşembe düzenlenen Süper Loto’da bu haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 6 bilen çıkmaması üzerine geçtiğimiz haftalardan 4 devir bulunuyor. Bu devirlerle birlikte büyük ödül 11 milyon 561 bin TL olarak açıklandı. Süper Loto ve internet üzerinden oynanan Para Loto oyunlarının sonuçlarını haberimizden görebilirsiniz. İşte 18 Haziran Süper Loto sonuç sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 661. hafta çekilişi bu akşam düzenlendi. Süper Loto’da haftanın şanslı rakamları 7-8-20-37-43-46 olarak belirlendi. Bu hafta 6 bilen çıkmaması üzerine 5. devirle birlikte büyük ödül miktarı yeniden katlandı ve 11 milyon 561 bin TL’ye yükseldi.







PARA LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

İnternet üzerinden oynanabilen Para Loto oyununda bu akşam 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve 3. devir gerçekleşti. Büyük ikramiye tutarı ise 721 bin TL’ye ulaştı. Bu haftaki sonuçlar şu şekilde; 7-8-20-37-43-46

SÜPER ŞANS OYUNLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.