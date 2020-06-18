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18 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ödül 10 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve internet üzerinden oynanan Para Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişlerden 4 devri bulunan Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye tutarı 10 milyon TL'yi geçti. İşte 18 Haziran Süper Loto ve Para Loto sonuçları sorgulama ekranı...

21:37 -
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18 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ödül 10 milyon TL’yi geçti!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) kapsamında her perşembe düzenlenen Süper Loto’da bu haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 6 bilen çıkmaması üzerine geçtiğimiz haftalardan 4 devir bulunuyor. Bu devirlerle birlikte büyük ödül 11 milyon 561 bin TL olarak açıklandı. Süper Loto ve internet üzerinden oynanan Para Loto oyunlarının sonuçlarını haberimizden görebilirsiniz. İşte 18 Haziran Süper Loto sonuç sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 661. hafta çekilişi bu akşam düzenlendi. Süper Loto’da haftanın şanslı rakamları 7-8-20-37-43-46 olarak belirlendi. Bu hafta 6 bilen çıkmaması üzerine 5. devirle birlikte büyük ödül miktarı yeniden katlandı ve 11 milyon 561 bin TL’ye yükseldi.


PARA LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

İnternet üzerinden oynanabilen Para Loto oyununda bu akşam 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve 3. devir gerçekleşti. Büyük ikramiye tutarı ise 721 bin TL’ye ulaştı. Bu haftaki sonuçlar şu şekilde; 7-8-20-37-43-46

SÜPER ŞANS OYUNLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.

Çarşamba Cumartesi internet Milli Piyango MPİ on numara para Perşembe Şans Topu Süper Loto Süper Loto sonuçları
Son güncelleme: 21:46 18.06.2020
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