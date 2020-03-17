18 Mart Çanakakale Zaferi’nin 105. yıl dönümü! İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri, sözleri ve mesajları…

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için çok kısa süre kaldı ve Çanakkale Zaferi şiirleri, mesajları ve sözleri merakla araştırılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bilinmesi gerekenler, bu kutlu güne ait özel sözler ve şiirler…

EN GÜZEL ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

Çanakkale Destanı

Yaşamaz ölümü göze almayan.

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir ey delikanlı

Diriler şerefli ölüler şanlı

Yurt için döğüşen başı dumanlı

Her zaman bu şandan, o şana gider

Faruk Nafiz Çamlıbel

ÇANAKKALE

Ç anakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

A nalar ağladı, oğullar savaştı.

N e olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

A nalar ağladı, oğullar savaştı.

K ürdü,Türk'ü lazı çerkezi,

K imi harbiyeli, kimi liseli.

A ğası da var, çiftçiside,

L a İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

E n sonunda kazandılar bu büyük zaferi!

ÇANAKKALE ŞEHİT VERİYOR

Çanakkale kan döküyor

Analar babalar atalar ağlıyor

Düşman askeri doğru durmuyor

Çanakkale şehit veriyor

Kim bilir hangi asker

Kim bilir hangi vatan

Yok olup gidiyorlar bu dünyadan

Gözleri bile yaşarmadan

Ana kucacı asker ocağı

Çanakkaledeki düşmanları

Düşünmeden şehit olan asker

Kendi vücudunu sper eder

Şimdi kurtuldu tüm türkiye

Askerlerin sayesinde

Sende önem ver vatanınla devletine

Hiç bir zaman düşmana ezdirme

ÇANAKKALE’DE OTUZ BİN ŞEHİT

Çanakkalede otuz bin şehit,

Hepsi birbirinden yiğit,

Bundan sonrasını tarihler yazar,

Çanakkale’de analar ağlar.

Derdim,derdim,garip halim,

Kanı içmiş dağlar sanki düşmanım,

Ne analar,ne bacılar,

Çanakkale’de zaferler yatar.

Düşman pusu atmış,Çanakkale yollarına,

Yol vermiyor dağlar,nice yiğit aslanlara,

Yol vermesen küserim yara,

Deli gönlüm gitmek ister şanıyla.

Mermiler yağıyordu yağmur gibi,yiğitlerimizin üstüne,

Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu gök yüzünde,

Mekanınız cennet olsun ebediyetde,

Çanakkale’de şehitler yatar diz dize.

Haydar Turan

ÇANAKKALE İLE ATAM

Atam senin sayende herşey oldu,

Sana minnettarız Atam

Çanakkale savaşında

Düşmanları yenip

Vatanı milleti kurtardın Atam

O,düşüncelerine,fikrine,

Sevgine,saygına,

Cesaretine,yeteneğine,

Hayranım Atam

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'YLE İLGİLİ KISA SÖZLER

Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir”

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

– Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.

– Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

– 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

– Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

– Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

– Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

– Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

– Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.

– Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. – Mehmet Akif Ersoy –

– Çanakkale Zaferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. – General Fahri Belen

– Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. – Winston Churchill –

– Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. – Winston Churchill –

Asım’ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy –

– Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir. – Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Miki –